Así es el piso de ensueño en Las Palmas: moderno, acogedor y disponible por 234.000 €

Explorar el mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria nos lleva a descubrir propiedades que combinan encanto, funcionalidad y una ubicación privilegiada. Las viviendas que aquí presentamos no solo representan una oportunidad única de inversión, sino que garantizan una experiencia residencial acorde a las más altas expectativas. Veamos en detalle las características que cada una de estas propiedades tiene para ofrecer.

Piso reformado en Vegueta, Las Palmas de G. Canaria por 234.000 euros

Piso en venta en Vegueta, Las Palmas de G. Canarias / Tucasa.com

En el corazón de uno de los barrios más codiciados de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra una joya para aquellos que buscan un hogar listo para habitar. Esta vivienda, de 56 m² construidos y 49 m² útiles, brinda una experiencia de vida que fusiona elegancia y comodidad. Ubicada en un edificio cuidado, cuya construcción data de 1972, resalta por su ambiente tranquilo y un entorno residencial.

La propiedad se distribuye en dos habitaciones dobles que ofrecen suficiente espacio para camas grandes, un baño moderno completamente renovado, y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. El salón-comedor es un espacio acogedor que invita a disfrutar de momentos familiares. La reforma integral ha cuidado cada detalle, con suelos de parqué y un mobiliario nuevo, todo diseñado por un profesional que ha puesto su sello en cada rincón para crear un ambiente cálido y funcional.

A pesar de ser interior, su ubicación en el quinto piso garantiza una luminosidad sorprendente y una ventilación óptima. Sumado a esto, contar con un certificado de eficiencia energética, sistema de seguridad antirrobo, y bajos gastos de comunidad, realzan el atractivo de esta propiedad como inversión o primera vivienda

Esta zona es famosa por su combinación única de tradición e innovación, a poca distancia de la Playa de Las Canteras y el casco histórico de Vegueta, lo que asegura un estilo de vida vibrante y excepcional.

Exclusivo dúplex con terraza y garaje en Avenida César Manrique, Las Palmas de G. Canaria por 290.000 euros

Casa en Tamaraceite San Lorenzo, Las Palmas de G. Canaria / Tucasa.com

Descubrir este dúplex situado en la Avenida César Manrique es adentrarse en un espacio que maximiza la comodidad y la practicidad en cada uno de sus 149 m² construidos. La planta baja acoge un salón y una cocina independiente, dos áreas generosas en espacio y bañadas por luz natural. Completa este nivel un baño completo y dos terrazas que conectan el interior con el exterior de forma armoniosa. La planta superior alberga tres acogedoras habitaciones y un baño familiar, ideales para configurar un oasis personal.

El sótano ofrece un garaje tipo box y un espacio adicional multifuncional que puede adaptarse a diversas necesidades, desde almacén hasta una zona de juegos, o incluso un dormitorio extra. La excelente conexión a través de transporte público, así como el acceso directo a la GC-3, simplifican el desplazamiento dentro de la ciudad y hacia el norte de la isla.

A pocos pasos de servicios clave como supermercados, farmacias y el centro comercial Los Alisios, esta propiedad goza de una ubicación excepcional que garantiza tanto tranquilidad como actividad comercial y social a su alrededor. Con una calidad de construcción "a estrenar" y la posibilidad de adaptarse a diversas configuraciones de vida, este dúplex representa una oferta imperdible para aquellos que buscan calidad y excelencia en su futura vivienda.

Ambas propiedades son una muestra clara de que el mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria está en constante evolución, ofreciendo oportunidades residenciales que no solo cumplen con las expectativas, sino que superan las necesidades contemporáneas, asegurando una inversión sólida y un estilo de vida inmejorable.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.