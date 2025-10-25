Estudio en alquiler en La Puntilla: cómodo, junto a la playa

En el actual contexto del mercado de alquiler en España, donde la demanda de vivienda en régimen de arrendamiento continúa creciendo y los precios registran incrementos notables, el anuncio de este estudio en alquiler en el barrio de La Puntilla (Las Palmas de Gran Canaria) adquiere especial relevancia. Según el análisis del Banco de España, el alquiler residencial ha experimentado un avance sostenido, motivado por una combinación de factores como la concentración de población en zonas urbanas, la mayor preferencia por el alquiler frente a la compra y la insuficiente ampliación de la oferta de arrendamiento.

A nivel nacional, los precios medios por metro cuadrado se sitúan en torno a los 14,50 €/m² para septiembre de 2025, con una variación interanual positiva cercana al +10,9 %. Idealista+1 En este escenario, este estudio de 35 m², ubicado en una excelente zona costera de Las Palmas y con una renta de 1.000 €/mes (≈ 26 €/m²) destaca tanto por su ubicación privilegiada como por su formato compacto, que puede considerarse dentro de las alternativas más versátiles para parejas jóvenes o teletrabajadores que buscan calidad de vida frente al mar.

El inmueble se encuentra en la calle Prudencio Morales, 3.ª planta, en el barrio de La Puntilla. Se trata de un apartamento tipo estudio de 35 m² construidos, con renta mensual de 1.000 €, lo que equivale a aproximadamente 26 €/m². Está completamente reformado, cuenta con 1 baño, armario empotrado, cocina equipada y se ofrece en régimen de alquiler de temporada. La vivienda se destaca por su luminosidad (vivienda soleada por la mañana) y su ubicación a tan solo dos minutos a pie de la conocida playa de Playa de Las Canteras.

Estudio reformado, ideal para parejas jóvenes

Con 35 m² construidos, este apartamento tipo estudio ha sido totalmente reformado para ofrecer un espacio práctico y acogedor. Cuenta con un baño moderno, cocina equipada, zona de descanso bien delimitada y armario empotrado. Su orientación garantiza una excelente entrada de luz natural durante las mañanas, lo que lo convierte en una vivienda cálida y agradable durante todo el año.

El diseño compacto de este estudio está pensado para aprovechar al máximo cada metro cuadrado, logrando una distribución funcional que combina comodidad y estilo. Es ideal para parejas jóvenes, profesionales desplazados o turistas que desean disfrutar del clima privilegiado de Las Palmas sin complicaciones.

Alquiler de temporada con condiciones claras

Este apartamento se ofrece en alquiler de temporada por un precio mensual de 1.000 €, lo que lo sitúa en un rango competitivo dentro del mercado actual de zonas premium de la capital grancanaria. Se solicita solvencia demostrable o pago adelantado. El precio no incluye gastos adicionales ni impuestos derivados.

La vivienda está totalmente equipada y lista para entrar a vivir, lo que la convierte en una excelente opción tanto para estancias por trabajo como para vacaciones prolongadas en un entorno privilegiado.