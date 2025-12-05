Se vende casa familiar grande a 7 minutos del centro de Las Palmas: 251 m² por solo 164.000 euros

El mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria ofrece actualmente opciones variadas para quienes buscan un hogar que combine espacio, confort y buena ubicación. Desde amplias casas familiares hasta pisos con terraza y zonas exteriores privadas, la ciudad presenta oportunidades para distintos perfiles de comprador. Hoy destacamos dos propiedades excepcionales: una casa familiar en Tamaraceite-San Lorenzo y un piso con patio privado en Arenales, ideales para quienes valoran comodidad, luz natural y cercanía a servicios.

Casa en Tamaraceite-San Lorenzo, Casa Ayala en Las Palmas de G. Canaria por 164.000 euros

Salón de casa en San Lorenzo, Las Palmas de G. Canaria / Tucasa.com

Esta amplia casa adosada se encuentra en la Ladera Alta de Casa Ayala, a tan solo 7 minutos del centro de Las Palmas. Distribuida en dos plantas, cada una con su propia vivienda, ofrece espacios generosos y funcionales que se adaptan perfectamente a familias numerosas.

La propiedad cuenta con una azotea totalmente transitable, ideal para crear zonas de ocio o disfrutar de vistas al entorno natural. Aunque actualmente no dispone de garaje, el acceso al coche es directo desde la puerta y existen posibilidades de habilitarlo. La ubicación combina tranquilidad y proximidad al centro, la Playa de Las Canteras y la zona comercial de Mesa y López, con un clima purificador y un entorno natural que aportan calidad de vida.

Piso con terraza en Arenales, Las Palmas de G. Canaria por 234.000 euros

Piso en Arenales, Las Palmas de G. Canaria / Tucasa.com

Este piso se encuentra en una de las zonas más demandadas de Las Palmas, destacando por su silencio, comodidad y un amplio patio privativo que conecta con la cocina y ambos dormitorios. Este espacio exterior permite crear un jardín personal, zona chill out o incluso un pequeño estudio al aire libre, convirtiéndolo en el corazón de la vivienda.

La propiedad, situada en primera planta, cuenta con salón luminoso integrado con la cocina, dormitorios con armarios empotrados y baño amplio y funcional. El edificio ofrece además la posibilidad de adquirir plaza de garaje y trastero de forma adicional, complementando un hogar pensado para quienes valoran tranquilidad, ubicación y espacios exteriores transformables.

Tanto la casa familiar en Tamaraceite-San Lorenzo como el piso con patio en Arenales representan oportunidades únicas en Las Palmas de Gran Canaria. Una ofrece amplitud y versatilidad para familias numerosas, mientras que la otra destaca por su terraza y confort en una zona privilegiada. Ambas propiedades combinan ubicación estratégica, luz natural y espacios adaptables, convirtiéndose en opciones ideales para quienes buscan su próximo hogar en la ciudad.