Fantástica oportunidad en Las Palmas: piso con tres habitaciones y bien ubicado por menos de 190.000 euros

El mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria sigue mostrando oportunidades interesantes para quienes buscan una vivienda amplia a precios todavía contenidos. En barrios residenciales bien comunicados y con servicios consolidados, aparecen inmuebles que combinan metros, funcionalidad y ubicaciones estratégicas, tanto para familias como para quienes contemplan la compra como inversión. Dos pisos actualmente en venta en Tamaraceite–San Lorenzo y Tafira Baja reflejan esta tendencia.

Un piso amplio y luminoso en Ciudad del Campo

Cocina de piso en Tamaraceite / Tucasa.com

Una de las viviendas disponibles se encuentra en Ciudad del Campo, dentro del distrito Tamaraceite–San Lorenzo–Casa Ayala, una zona residencial tranquila y bien conectada con el resto de la capital. Se trata de una vivienda de protección oficial (VPO) situada en un bajo exterior, que destaca por su luminosidad y su buena distribución.

El piso cuenta con 115 metros cuadrados construidos (89 útiles), repartidos en tres dormitorios, dos baños completos, un amplio salón y una cocina independiente, diseñada para ofrecer comodidad en el día a día. La propiedad incluye plaza de garaje en el precio, un elemento cada vez más valorado en la ciudad.

La vivienda se encuentra en un entorno familiar, con zonas verdes y fácil acceso tanto a la circunvalación como al centro de Las Palmas de Gran Canaria, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan espacio y tranquilidad sin renunciar a las comunicaciones.

Más fotografías e información de venta de piso en Tamaraceite-San Lorenzo, Las Palmas de G. Canaria dejando tus datos en el cuestionario:

Planta baja en Tafira Baja, ideal para vivir o invertir

Piso en Tafira Baja / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en Tafira Baja, una de las zonas residenciales más demandadas por su ambiente tranquilo y su cercanía al Campus Universitario de Tafira. Se trata de un piso en planta baja ubicado en un edificio de solo dos alturas, lo que garantiza mayor privacidad y un entorno más sosegado.

La vivienda dispone de 90 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, un baño completo, un salón luminoso y una cocina independiente. Una de las estancias tiene acceso a un patio interior, aportando un espacio adicional muy valorado, y además cuenta con lavadero en la azotea del edificio.

Por su ubicación y características, este inmueble se presenta como una opción muy interesante tanto para residencia habitual como para inversión, especialmente orientada al alquiler a estudiantes, un mercado con alta demanda en la zona.

Puedes pedir más información sin compromiso de venta de piso en Tafira Baja, Las Palmas de G. Canaria rellenando el formulario:

Noticias relacionadas

Ambas viviendas ponen de relieve que aún es posible encontrar pisos amplios y bien ubicados en Las Palmas de Gran Canaria por debajo de los 190.000 euros. Desde opciones pensadas para familias en zonas residenciales modernas hasta inmuebles con claro potencial inversor cerca de la universidad, estas propuestas reflejan la diversidad de oportunidades que todavía ofrece el mercado inmobiliario de la capital grancanaria.