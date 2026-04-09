Así puedes conseguir tu VPO en Canarias y aumentar tus posibilidades

El Gobierno de Canarias ha impulsado la construcción de nuevas viviendas protegidas en Jinámar, Telde, incluyendo una promoción de 36 viviendas iniciada en marzo de 2026 y un proyecto anterior de 109 viviendas destinadas al alquiler social. Para lograr una vivienda de protección oficial en Canarias, conoce los requisitos, aprovecha los beneficios según tu renta y sigue paso a paso los trámites oficiales.

1. Comprobar si cumples los requisitos

En Canarias, los criterios para acceder a una vivienda protegida se consultan en el Instituto Canario de la Vivienda, donde se fijan los límites de ingresos y condiciones de acceso.

2. Inscribirse en el registro de demandantes

El alta se realiza a través del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda.

3. Reunir la documentación necesaria

La documentación exigida —certificados de ingresos, empadronamiento o declaración de la renta— está detallada en los trámites oficiales del Gobierno autonómico y puede consultarse también a través de la Agencia Tributaria.

¿Cómo la renta puede aumentar tus posibilidades?

En Canarias, las viviendas de protección oficial no dependen solo de cumplir requisitos básicos: tu renta influye directamente en tus opciones.

Prioridad según ingresos: quienes tengan menores ingresos suelen obtener más puntos o acceso preferente a ciertos sorteos.

quienes tengan menores ingresos suelen obtener más puntos o acceso preferente a ciertos sorteos. Precios ajustados: el coste de la VPO se regula según tu capacidad económica, haciendo la vivienda más asequible.

el coste de la VPO se regula según tu capacidad económica, haciendo la vivienda más asequible. Bonificaciones y ayudas: algunas convocatorias ofrecen reducciones de tasas o ayudas al alquiler para familias numerosas, jóvenes o personas con discapacidad.

4. Estar atento a convocatorias y promociones

Las nuevas promociones y adjudicaciones se anuncian en el Boletín Oficial de Canarias y en las webs del Gobierno regional y ayuntamientos.

5. Participar en el proceso de adjudicación

Las bases específicas de cada proceso —sorteo o baremación— se publican en las convocatorias oficiales del Gobierno de Canarias.

6. Formalizar la solicitud o adjudicación

Los trámites finales se realizan ante el Instituto Canario de la Vivienda o mediante las entidades promotoras de vivienda protegida.

7. Cumplir las condiciones de uso

Las obligaciones legales —residencia habitual, limitaciones de venta o precio— están recogidas en la normativa autonómica publicada por el Gobierno de Canarias y en el Boletín Oficial de Canarias.