El Tribunal Supremo lo hace oficial: así cambia el futuro de los coches eléctricos

El Supremo establece un criterio claro sobre los puntos de recarga para vehículos eléctricos en comunidades de propietarios. La decisión refuerza el derecho de los propietarios a adaptar sus viviendas a la movilidad eléctrica y marca un precedente en la convivencia vecinal y la transición energética en España.

¿Cuál es el requisito para la instalación de los puntos de recarga?

La obligación de comunicar previamente la actuación a la comunidad de propietarios. El propietario no requiere autorización de la junta, siempre que la instalación cumpla con la normativa técnica y de seguridad vigente.

Incluso en los casos en los que el cableado deba discurrir por elementos comunes del edificio, la comunidad no puede impedir la instalación, salvo que exista una afectación desproporcionada o un perjuicio para el resto de vecinos.

De este modo, la sentencia refuerza el derecho de los propietarios a adaptar sus plazas a la movilidad eléctrica.

Un coche y una moto comparten plaza de parquing en un garaje comunitario / LP

¿Por qué ha decidido intervenir el Supremo?

La resolución responde a una problemática que no parado de repetirse durante años en numerosas comunidades, donde algunos vecinos intentaban vetar estas instalaciones pese a que la normativa ya contemplaba el derecho del propietario a instalarlas.

El Alto Tribunal ratifica así que la comunidad no puede prohibir la instalación en una plaza de uso privativo.

La sentencia busca unificar criterio y resolver las discrepancias que se venían produciendo en la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. En la práctica, esta decisión elimina una de las principales barreras para la expansión de la movilidad eléctrica en entornos residenciales y aporta mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a comunidades.

Con esta decisión, el Tribunal Supremo pone orden en uno de los debates más habituales en las comunidades de propietarios, reforzando el impulso hacia la movilidad eléctrica en España y facilitando la adaptación de los edificios a las nuevas necesidades energéticas, reduciendo conflictos y aportando mayor seguridad jurídica a los propietarios.