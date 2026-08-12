La Ley de Arrendamientos Urbanos lo aclara: cambiar la cerradura de un piso alquilado puede tener que pagarlo el casero

Una cerradura que deja de funcionar puede acabar convirtiéndose en un serio motivo de conflicto entre propietarios e inquilinos. ¿Quién tiene que pagar al cerrajero? ¿Puede el arrendatario cambiarla por su cuenta? ¿Y descontar después la factura de la mensualidad?

Son preguntas que también pueden plantearse en cualquier vivienda de alquiler de Canarias y para las que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece una regla general: el propietario debe realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones adecuadas, salvo cuando el deterioro sea responsabilidad del arrendatario.

Las pequeñas reparaciones provocadas por el desgaste derivado del uso ordinario, por su parte, corresponden al inquilino.

Un reciente conflicto ocurrido en Francia ilustra hasta dónde puede llegar una discusión aparentemente tan sencilla como cambiar una cerradura.

Una factura de cerrajero de 1.045 euros

El caso ocurrió en Levallois-Perret, cerca de París. Una pareja vivía desde enero de 2022 en una vivienda por la que pagaba 1.468 euros mensuales. En abril de 2023 se quedó sin poder entrar en casa y avisó de los problemas con la cerradura, aunque un profesional enviado por la agencia inmobiliaria determinó posteriormente que se encontraba en buen estado.

Tres meses después la puerta volvió a bloquearse. En esta ocasión, los inquilinos contrataron a otro cerrajero que terminó sustituyendo la cerradura. La factura ascendió a 1.045 euros y reclamaron su importe al propietario. Ante su negativa, decidieron descontar esa cantidad del alquiler.

El casero inició entonces los trámites para reclamar el dinero y tratar de resolver el contrato. El asunto acabó ante los tribunales y la decisión no fue exactamente la que esperaba ninguna de las dos partes.

La justicia francesa determinó que los inquilinos no habían conseguido acreditar que la sustitución de la cerradura se debiera a su antigüedad o deterioro, por lo que debían asumir los 1.045 euros. Sin embargo, el propietario fue condenado a devolver 7.712,62 euros por cantidades cobradas de más en el alquiler y gastos no justificados. Tras compensar la factura del cerrajero, todavía debía a sus arrendatarios 6.667,62 euros, y estos pudieron permanecer en la vivienda.

La resolución pertenece a Francia y no es trasladable jurídicamente a Canarias, pero el conflicto sirve para plantear qué ocurriría ante una avería similar bajo la legislación española.

Cuándo tiene que pagar el casero una cerradura

El artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el arrendador está obligado a realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad y no puede incrementar la renta por ese motivo. La excepción aparece cuando el deterioro que obliga a realizar la reparación es imputable al propio inquilino.

Aplicado a una cerradura, si esta deja de funcionar por antigüedad, deterioro o una avería no provocada por el arrendatario, su sustitución podría encajar, dependiendo de las circunstancias concretas, entre las reparaciones de conservación que debe asumir el propietario.

No sucede lo mismo automáticamente si el problema procede de una actuación atribuible al inquilino. Además, la LAU establece expresamente que las pequeñas reparaciones exigidas por el desgaste del uso ordinario son responsabilidad del arrendatario.

Por tanto, no existe una respuesta válida para cualquier cambio de cerradura: la causa de la avería resulta determinante.

El inquilino puede hacer una reparación urgente

La ley contempla también qué ocurre cuando no es posible esperar.

El arrendatario debe comunicar al propietario lo antes posible la necesidad de realizar una reparación y permitir que compruebe el estado de la vivienda. Sin embargo, cuando se trate de una actuación urgente para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, puede realizarla después de comunicarlo al arrendador y exigirle posteriormente el importe cuando la reparación sea responsabilidad de este.

Este punto resulta especialmente relevante ante una puerta que impide entrar o salir normalmente de una vivienda: documentar la avería, avisar al propietario y conservar informes y facturas puede ser decisivo si posteriormente existe una discusión sobre quién tiene que asumir el coste.

Descontar la factura directamente del alquiler puede generar otro problema

Lo que no debería confundirse es el derecho a reclamar una reparación con la posibilidad de dejar de pagar unilateralmente una parte del alquiler.

La LAU recoge la falta de pago de la renta —o de otras cantidades que correspondan al arrendatario— entre las causas que permiten al propietario promover la resolución del contrato. Por eso, descontar directamente una factura de la mensualidad sin acuerdo puede abrir un conflicto diferente sobre un posible impago.

De hecho, eso es precisamente lo que agravó el caso francés: los arrendatarios consideraban que el propietario debía pagar el cerrajero y decidieron compensarlo directamente con el alquiler, mientras que el casero entendía que existía una deuda.

Para los alquileres en Canarias, la regla práctica que deja la Ley de Arrendamientos Urbanos es, por tanto, más matizada que un simple “paga el propietario” o “paga el inquilino”: hay que determinar qué provocó la avería, si se trata de una reparación necesaria o de una pequeña reparación derivada del uso y si el daño puede atribuirse al arrendatario.