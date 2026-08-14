Emanciparse en Canarias, una misión imposible: el alquiler supera el sueldo de los jóvenes

El problema de la emancipación juvenil continúa agravándose en Canarias. Tener estudios y encontrar trabajo ya no garantiza que los jóvenes puedan abandonar el hogar familiar. El informe Cuando avanzar no basta. La juventud española ante el desafío de la emancipación, elaborado por Comisiones Obreras (CCOO), alerta de las crecientes dificultades para iniciar un proyecto de vida independiente.

En Canarias, la tasa de emancipación de la población de entre 16 y 35 años se situó en el 14,1% durante el segundo semestre de 2024, según el Observatorio de Emancipación presentado por los consejos de la Juventud de Canarias y de España.

Las franjas de edad analizadas por ambos estudios son diferentes, por lo que sus porcentajes no permiten establecer una comparación directa. Sin embargo, los dos informes coinciden en señalar el elevado coste de la vivienda y la insuficiencia de los salarios como los principales obstáculos para abandonar el hogar familiar.

El alquiler cuesta más que el sueldo de un joven

El precio mediano del alquiler en Canarias alcanzó los 1.128 euros mensuales al cierre de 2024, después de experimentar un incremento interanual del 10,2%.

Por el contrario, el salario mediano neto de una persona joven en el archipiélago se situaba en 947,06 euros al mes, el más bajo de España. La renta de una vivienda superaba así en unos 181 euros los ingresos mensuales de un joven asalariado.

Alquilar una vivienda en solitario obligaría a destinar el 119,1% del sueldo, sin contar gastos básicos como la electricidad, el agua, la alimentación o el transporte. El porcentaje se encuentra muy por encima del 30% de los ingresos que suele establecerse como límite para evitar una situación de sobreesfuerzo económico.

Compartir piso tampoco permite sortear completamente el problema. El alquiler de una habitación consume alrededor del 40% del salario juvenil mediano en las islas.

Esta situación ha modificado las formas de acceso a la vivienda entre quienes consiguen emanciparse. El 44% comparte casa y casi el 45% vive en régimen de alquiler o realquiler. Además, el 23,1% reside en una vivienda cedida gratuitamente.

Cinco años de sueldo para pagar la entrada

La compra de una vivienda tampoco representa una alternativa accesible. Una persona joven tendría que ahorrar todo su salario neto durante aproximadamente cinco años para reunir el dinero necesario para pagar la entrada de un inmueble en Canarias.

Una vez concedido el préstamo, la cuota hipotecaria media absorbería el 97,7% de su sueldo mensual. En la práctica, estos porcentajes hacen inviable adquirir una vivienda sin ayuda familiar, ahorros previos o dos fuentes de ingresos.

El informe de CCOO señala que, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, los precios reales de compra eran elevados, pero los criterios para conceder créditos resultaban más flexibles. Esto permitía a más jóvenes acceder a una propiedad, aunque asumieran niveles de endeudamiento difícilmente sostenibles.

En la actualidad, las mayores restricciones hipotecarias, la escasa vivienda pública y el encarecimiento de los nuevos contratos de alquiler dejan a gran parte de la juventud sin una vía asequible para emanciparse.

Tener empleo tampoco evita la pobreza

Los indicadores laborales han mejorado durante los últimos años. En España, el desempleo entre los menores de 30 años ha pasado del 40% registrado en 2013 al 16%, mientras que la temporalidad se ha reducido del 56% en 2018 al 32% durante el primer semestre de 2026.

El nivel educativo también ha aumentado. El 54,2% de la población de hasta 29 años dispone actualmente de estudios superiores universitarios o de Formación Profesional, frente al 21% registrado hace menos de cuatro décadas. Entre las mujeres, el porcentaje llega al 61%.

Sin embargo, estas mejoras no se han traducido en una mayor autonomía. CCOO sostiene que los salarios continúan siendo insuficientes frente al coste de la vivienda y que disponer de un empleo estable ya no garantiza poder independizarse.

Esta paradoja se acentúa en Canarias. El 35,9% de los jóvenes con empleo se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que el 30,3% de la población joven de las islas está expuesta a la pobreza o la exclusión social.

Aunque el desempleo juvenil descendió hasta el 18%, la tasa de empleo también bajó y únicamente el 41,3% de los jóvenes trabajaba. Además, casi la mitad se encontraba en situación de inactividad.

Las Palmas registra una emancipación menor

La dificultad para abandonar el hogar familiar también presenta diferencias entre las dos provincias canarias. La tasa de emancipación se situó en el 12,18% en Las Palmas, frente al 16,28% de Santa Cruz de Tenerife.

También existen diferencias en función del lugar de nacimiento. Solo el 11% de los jóvenes nacidos en Canarias había conseguido emanciparse, frente a cerca del 25% de quienes procedían de otra comunidad autónoma o del extranjero.

Los últimos datos señalan que más de 20.000 jóvenes regresaron al hogar familiar en un año. El retroceso evidencia que la emancipación no depende únicamente de alcanzar una determinada edad, completar los estudios o conseguir empleo, sino de contar con ingresos capaces de soportar el coste de una vivienda.

CCOO reclama combinar las mejoras laborales y salariales con medidas estructurales en materia de vivienda. El sindicato considera necesario ampliar el parque público y facilitar el acceso a un alquiler asequible para evitar que la falta de autonomía residencial continúe prolongándose más allá de los 30 años.