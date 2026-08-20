La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: el propietario debe pagar las cuotas de la comunidad aunque una empresa externa cobre el alquiler

En Canarias, numerosos propietarios delegan la gestión de sus viviendas alquiladas en empresas externas. Estas compañías pueden encargarse de buscar inquilinos, administrar los contratos y cobrar las mensualidades, pero eso no libera al dueño de sus obligaciones con la comunidad de vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que el pago de los gastos comunitarios corresponde al propietario del inmueble. Esta obligación se mantiene aunque una empresa haya asumido la gestión del alquiler y reciba directamente las rentas.

Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo al resolver un conflicto en el que una comunidad reclamaba más de 10.300 euros en cuotas impagadas. La demanda se dirigió contra el dueño de las viviendas y contra la compañía que explotaba los alquileres.

El Alto Tribunal concluyó que la empresa no tenía que responder ante la comunidad porque nunca fue propietaria de los inmuebles.

La Ley de Propiedad Horizontal señala al propietario

El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a cada propietario a contribuir, según su cuota de participación, a los gastos generales necesarios para mantener el edificio, sus servicios, cargas y responsabilidades.

Esta obligación está vinculada a la titularidad de la vivienda. Por tanto, debe responder quien figure como propietario durante el periodo en el que se generaron las cuotas.

La norma no traslada automáticamente esa responsabilidad a una empresa por el simple hecho de administrar el inmueble, aparecer como arrendadora o recibir el dinero pagado por los inquilinos.

La comunidad debe reclamar los recibos pendientes al titular, con independencia de los acuerdos privados que este haya alcanzado con la gestora.

Cobrar las rentas no convierte a la empresa en dueña

El propietario puede ceder a una compañía los derechos derivados del alquiler sin transmitirle la vivienda. La empresa puede gestionar los contratos, atender a los arrendatarios y cobrar las mensualidades, pero los inmuebles siguen perteneciendo a su titular original.

En el caso examinado, la gestora había asumido la posición de arrendadora y obtenía los beneficios económicos de las viviendas. Sin embargo, no las había comprado ni figuraba como propietaria.

Para el Supremo, la cesión de los alquileres solo afectaba a la relación entre la compañía y los inquilinos. No modificaba las obligaciones que la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al dueño frente a la comunidad.

Una deuda superior a 10.300 euros

El conflicto comenzó cuando una comunidad de propietarios reclamó más de 10.300 euros por diferentes cuotas que habían quedado sin pagar.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid consideró inicialmente que la deuda correspondía al propietario de las viviendas.

Juzgados de Madrid. / EFE

La Audiencia Provincial modificó posteriormente ese criterio y entendió que la gestora también debía responder. Argumentó que la compañía cobraba las rentas, había asumido la posición de arrendadora y obtenía el rendimiento económico de los inmuebles.

El Tribunal Supremo rechazó esta interpretación. Recibir los beneficios del alquiler no basta para convertir a una empresa en responsable de una obligación que la ley vincula expresamente con la propiedad.

La comunidad no puede reclamar a cualquier empresa relacionada con la vivienda

La Ley de Propiedad Horizontal contempla algunos supuestos en los que una deuda comunitaria puede afectar a una persona distinta de quien la generó.

Quien compra una vivienda puede tener que responder de determinadas cuotas pendientes de ejercicios anteriores. También pueden existir consecuencias para el antiguo propietario cuando no comunica correctamente el cambio de titularidad.

Sin embargo, estas situaciones aparecen expresamente reguladas. No pueden aplicarse automáticamente a una empresa que se limita a explotar o gestionar el alquiler de una vivienda.

En el caso analizado por el Supremo, la compañía no había adquirido los inmuebles. Por eso, el tribunal descartó que la comunidad pudiera reclamarle los 10.300 euros.

¿Qué ocurre si el contrato obliga a la gestora a pagar?

El propietario y la empresa pueden acordar que esta última se encargue de abonar los gastos comunitarios. La gestora podría descontar su importe de las rentas o realizar directamente los pagos en nombre del titular.

No obstante, se trataría de un pacto privado entre ambas partes. Si la compañía incumple el contrato y deja de pagar, la comunidad podrá continuar reclamando las cuotas al dueño de la vivienda.

El propietario podrá exigir posteriormente a la gestora el cumplimiento del acuerdo o reclamarle los daños ocasionados, pero su obligación frente a la comunidad no desaparece.

¿Puede asumir las cuotas el inquilino?

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite pactar que el inquilino pague los gastos generales del inmueble. Para que este acuerdo resulte válido, debe constar por escrito en el contrato y señalar el importe anual existente en el momento de la firma.

Este pacto tampoco cambia al responsable frente a la comunidad. Si el arrendatario no paga los recibos que había asumido, los vecinos podrán reclamarlos al propietario. Después, el dueño tendrá la posibilidad de exigir al inquilino las cantidades correspondientes.

Qué deben revisar los propietarios en Canarias

Quienes hayan contratado una empresa para administrar una vivienda alquilada deben revisar qué servicios aparecen incluidos y quién se ha comprometido a abonar los gastos comunitarios.

No basta con que la compañía cobre las rentas para entender que también pagará la comunidad. Esta obligación debe figurar expresamente en el contrato de gestión.

Frente a los vecinos, la regla establecida por la Ley de Propiedad Horizontal y confirmada por el Supremo es clara: las cuotas corresponden al propietario, aunque otra persona o empresa cobre el alquiler.