Hijas sí novios no: una herencia obliga a una embarazada a dejar la casa que le dejó su madre

Recibir una vivienda en herencia puede convertirse en un importante apoyo económico para muchas familias, especialmente en un momento en el que encontrar una casa asequible se ha convertido en uno de los grandes problemas en Canarias.

Sin embargo, aceptar un inmueble heredado no siempre significa disponer de él sin condiciones: un testamento puede incluir cláusulas que determinen cómo debe utilizarse una propiedad durante años.

Eso es lo que ocurrió con dos hermanas en Irlanda, que heredaron la casa familiar de su madre con una condición muy concreta: ninguna de sus parejas podía mudarse a vivir con ellas en la vivienda.

La situación se mantuvo durante años, hasta que una de ellas se quedó embarazada y los administradores del patrimonio le comunicaron que debía abandonar el inmueble antes del nacimiento de su hijo.

El caso abre una cuestión que también puede interesar a muchas familias en Canarias: ¿puede una persona dejar una vivienda en herencia con condiciones sobre cómo deben utilizarla sus hijos?

La madre dejó la casa a sus hijas con una condición

Según recoge The Irish Times, la madre falleció cuando sus hijas eran todavía jóvenes y, además del testamento, creó un fondo fiduciario para que unos administradores gestionaran parte del patrimonio y cubrieran determinados gastos.

Las hermanas continuaron viviendo en la vivienda familiar mientras los administradores se encargaban de pagos como la electricidad, el gas, la compra y otras facturas. Ambas trabajaban y una de ellas estudiaba en la universidad, aunque reconocieron que durante aquellos años no tenían claro cuánto dinero quedaba en el fondo ni cuánto tiempo podría mantenerse.

La vivienda, sin embargo, tenía una condición específica establecida por la madre.

“Ningún novio podía mudarse a la casa”

Una de las cláusulas del testamento establecía que la casa debía ser utilizada únicamente por las dos hermanas. Si alguna de ellas permitía que su pareja se instalara en el inmueble, tendrían que abandonar la vivienda y repartir el valor de la propiedad.

Durante años esa condición no generó problemas, pero todo cambió cuando una de las hermanas inició una relación y posteriormente se quedó embarazada.

Según relató la afectada, los administradores le comunicaron que debía marcharse antes de que naciera su bebé, al considerar que la llegada del niño podía generar nuevas cuestiones legales relacionadas con la propiedad.

La decisión llegó en un momento especialmente delicado: la mujer estaba embarazada y tuvo que afrontar la búsqueda de una nueva vivienda mientras perdía también parte del apoyo económico que recibía del fondo creado por su madre.

Las hermanas acabaron vendiendo la casa familiar

Finalmente, las dos hermanas decidieron poner la vivienda a la venta. Una vez cerrada la operación, repartieron el dinero obtenido y abandonaron definitivamente la casa en la que habían crecido.

Además, prácticamente al mismo tiempo se agotaron los fondos que su madre había dejado para ayudarlas, por lo que ambas tuvieron que afrontar una nueva etapa con menos respaldo económico.

La mujer recordó aquel periodo como especialmente complicado por la coincidencia de varios cambios importantes en su vida: el embarazo, la salida de la vivienda familiar y la pérdida del apoyo financiero que había recibido durante años.

¿Podría ocurrir algo parecido en Canarias?

Aunque el caso ocurrió en Irlanda, una situación similar en Canarias tendría que analizarse según la legislación española y las condiciones concretas recogidas en el testamento.

En España, una persona puede establecer disposiciones sobre cómo se reparten sus bienes tras su fallecimiento, pero esas condiciones deben respetar los límites establecidos por la ley y no pueden vulnerar derechos reconocidos a los herederos.

Por ejemplo, una madre podría dejar una vivienda a sus hijos estableciendo determinados usos o condiciones, aunque la validez de esas cláusulas dependería de su contenido y de si encajan dentro de la normativa aplicable.

Además, cuando existen menores, derechos de legítima, usufructos u otras figuras hereditarias, la situación puede volverse más compleja y requerir un análisis jurídico concreto.

Una herencia no siempre significa poder hacer cualquier cosa con una vivienda

El caso refleja una realidad que muchas familias pasan por alto cuando redactan un testamento: heredar una casa no siempre implica recibir un inmueble sin limitaciones.

Las condiciones incluidas por quien deja una propiedad pueden marcar durante años la forma en la que los herederos pueden utilizarla, venderla o compartirla.

En un contexto como el canario, donde una vivienda heredada puede suponer una diferencia enorme para una familia, conocer las consecuencias de cada cláusula antes de firmar un testamento resulta clave para evitar futuros conflictos.