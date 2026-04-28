Ya es oficial: derogada la prórroga de los alquileres

Este cambio introduce un nuevo escenario en el mercado de la vivienda y afecta tanto a propietarios como a inquilinos, en un contexto marcado por la tensión en los precios y el debate sobre el acceso al alquiler en España. Su derogación supone un cambio relevante en el funcionamiento del mercado de la vivienda y en la planificación de propietarios e inquilinos

¿Qué establecía la norma?

El decreto ley permitía prorrogar durante dos años los contratos de alquiler con vencimiento entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Esta medida también limitaba al 2% las actualizaciones anuales de la renta, con el objetivo de contener el precio del alquiler.

Esto implica que, una vez alcanzado el vencimiento, las condiciones de renovación volverán a depender exclusivamente del acuerdo entre ambas partes o de la normativa general de arrendamientos.

En pleno debate, antes de la derogación de la norma, se vivieron momentos de tensión con las protestas de dos asistentes, en un contexto en el que la medida afectaba directamente a la situación de millones de personas en un mercado marcado por la tensión y la inestabilidad.

¿Cómo afecta a propietarios e inquilinos?

La derogación de la prórroga de los alquileres supone un cambio directo en la relación inquilino-propietario, al desaparecer la posibilidad de extender automáticamente los contratos en los casos previstos por el anterior decreto.

Para los propietarios, se abre un nuevo marco de negociación en la actualización de contratos y condiciones de alquiler. De esta forma, se amplía el margen de maniobra a la hora de actualizar rentas y decidir sobre la continuidad de los contratos, lo que puede derivar en un mercado más flexible, pero también más expuesto a fluctuaciones de precios.

En el caso de los inquilinos, el escenario puede traducirse en una mayor incertidumbre a la hora de mantener su vivienda tras el vencimiento del contrato, especialmente en un contexto de precios elevados y escasa oferta en muchas ciudades. La planificación, tanto a medio como a largo plazo, se ve afectada de manera directa.

En un contexto de precios elevados y oferta limitada en muchas ciudades, la medida podría traducirse en una mayor presión sobre los inquilinos a la hora de encontrar o mantener vivienda, mientras que los propietarios disponen de mayor flexibilidad para ajustar rentas y condiciones contractuales.

En conjunto, el cambio normativo reconfigura el equilibrio del mercado del alquiler en España, abriendo un nuevo periodo de adaptación en el que la evolución de los precios y la disponibilidad de vivienda serán claves para medir su impacto real.