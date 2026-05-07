La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios pueden obligarte a retirar la piscina hinchable de la terraza

A poco más de un mes para el inicio del verano, las piscinas hinchables en terrazas y balcones se han convertido en una solución habitual para combatir el calor, pero su instalación no siempre está exenta de problemas en las comunidades de vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal establece límites claros sobre el uso de los elementos privativos cuando pueden afectar a la seguridad del edificio o a la convivencia, lo que en algunos casos puede obligar a su retirada si así lo decide la comunidad.

¿Qué establece la Ley de Propiedad Horizontal?

La normativa establece que los propietarios pueden hacer uso de su vivienda y elementos privativos siempre que no causen daños, molestias o riesgos al resto de vecinos ni a los elementos comunes del edificio. En este sentido, no se prohíbe la instalación de una piscina hinchable en una terraza, pero sí puede ser limitada o incluso prohibida por la comunidad de propietarios si se considera un riesgo estructural, un exceso de peso o una alteración de la seguridad del inmueble.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. / Ananda Manjón - Europa Press

Asimismo, los estatutos de la comunidad, acordados en junta, pueden imponer restricciones adicionales al uso de terrazas y balcones, siempre que no vulneren la normativa vigente. En estos casos, la comunidad podría exigir su retirada si se justifica técnicamente o si se aprueba conforme a las mayorías establecidas.

¿Es seguro instalar una piscina hinchable en la terraza?

Aunque a simple vista pueda parecer una instalación inofensiva, el agua añade una carga considerable que puede suponer un riesgo si no se han tenido en cuenta los límites de resistencia de la vivienda.

Los expertos advierten que un metro cúbico de agua equivale a 1.000 kilos, por lo que no se debería instalar una piscina sin supervisión técnica. También es importante comprobar que no existan filtraciones ni problemas de impermeabilización que puedan afectar a las viviendas inferiores.

En definitiva, la instalación de una piscina hinchable en la terraza no es una cuestión menor y puede generar más implicaciones de las que a simple vista parecen. Aunque se trata de una práctica cada vez más habitual durante los meses de calor, la Ley de Propiedad Horizontal y las normas de convivencia en las comunidades de vecinos establecen límites claros cuando entran en juego la seguridad del edificio, el mantenimiento de los elementos comunes o la convivencia entre propietarios.

En un contexto en el que cada vez se recurre más a soluciones temporales para combatir las altas temperaturas, la recomendación pasa por actuar con prudencia, informarse previamente y, en caso de duda, consultar con profesionales o con la propia comunidad.