Así ha cambiado el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: subida histórica en solo cinco años

Los últimos datos disponibles, obtenidos del portal Idealista, apuntan a que el coste por metro cuadrado ha experimentado un incremento constante desde 2021, reflejando la presión creciente sobre la oferta de vivienda en la capital grancanaria.

Este incremento sostenido evidencia la tensión del mercado del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, donde la demanda continúa superando a la oferta disponible, lo que mantiene la tendencia alcista de los precios en los últimos años.

Una subida sostenida en tan solo cinco años

En apenas cinco años, la evolución del mercado del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria ha pasado de niveles moderados a cifras que marcan máximos históricos en la capital, reflejando una subida significativa en un periodo muy corto de tiempo.

En 2021, el precio medio se situaba en 9,9 euros por metro cuadrado, una cifra que ya comenzaba a mostrar cierta tensión en el mercado. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente ascendente año tras año: 10,7 euros en 2022, 11,7 euros en 2023 y 12,9 euros en 2024.

El coste por metro cuadrado ha experimentado un incremento constante desde 2021, reflejando la presión creciente sobre la oferta de vivienda en la capital grancanaria / EUROPA PRESS

El salto más notable llega en los ejercicios más recientes. En 2025, el precio medio alcanzó los 14,0 euros por metro cuadrado, y en abril de 2026 ya se sitúa en 14,5 euros, consolidando un nuevo máximo.

En conjunto, esto supone un incremento de más de 4,5 euros por metro cuadrado en solo cinco años, lo que evidencia la fuerte presión al alza del mercado del alquiler en la capital grancanaria y la dificultad creciente para acceder a una vivienda en régimen de arrendamiento.

¿Por qué se ha llegado a un mercado tan tensionado?

El encarecimiento del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria responde a una combinación de factores que han ido reduciendo la oferta disponible mientras la demanda continúa creciendo año tras año. La capital grancanaria se ha convertido en uno de los principales focos de presión inmobiliaria del archipiélago, especialmente en las zonas más demandadas de la ciudad.

Uno de los principales motivos es la escasez de vivienda disponible para alquiler residencial. Muchos propietarios han optado en los últimos años por destinar sus inmuebles al alquiler vacacional o temporal, atraídos por una mayor rentabilidad económica, lo que ha reducido significativamente la oferta para larga duración.

A ello se suma el aumento de la demanda, impulsado tanto por residentes como por nuevos perfiles de inquilinos que buscan establecerse en la capital por motivos laborales, académicos o climáticos. Esta situación ha provocado que cada vez haya más competencia por un número limitado de viviendas.

Además, el incremento de los costes de construcción, la falta de nueva vivienda asequible y el aumento generalizado de los precios también han terminado repercutiendo directamente en el mercado del alquiler.

Como consecuencia, acceder a una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria resulta cada vez más complicado para muchas familias y jóvenes, especialmente en aquellos barrios donde la presión del mercado continúa creciendo a gran velocidad.

La evolución del precio del alquiler en Las Palmas de Gran Canaria refleja el profundo cambio que ha experimentado el mercado inmobiliario de la capital en los últimos años. Lo que en 2021 parecía una subida moderada se ha convertido, en apenas un lustro, en una escalada constante que sitúa el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones para miles de residentes.

La combinación entre la escasez de oferta, el auge del alquiler vacacional y el incremento de la demanda continúa tensionando un mercado que no deja de encarecerse. Mientras tanto, encontrar una vivienda asequible en la capital resulta cada vez más complicado, especialmente para jóvenes, familias y trabajadores con rentas medias.