La UE lo confirma: los nuevos edificios públicos construidos en España a partir de 2028 serán de cero emisiones

El futuro de Europa, con la exigencia climática como hoja de ruta, apunta a que el modelo de construcción español deberá adaptarse a una serie de nuevas medidas orientadas a una mayor sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. De este modo, a partir de 2028, todos los edificios públicos de nueva construcción deberán ser de cero emisiones, en el marco de la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, con el objetivo de acelerar la descarbonización del parque inmobiliario europeo.

La ley tiene como principal objetivo frenar el enorme impacto ambiental que un parque de viviendas obsoleto puede generar en los compromisos climáticos europeos.

¿Qué significa que los edificios sean de cero emisiones?

Todo edificio público de nueva construcción deberá tener un consumo energético prácticamente nulo, compensando todas sus emisiones operativas, lo que implica un diseño altamente eficiente y el uso de energías renovables como fuente principal de suministro. La normativa europea pretende endurecer los requisitos con el objetivo de reducir al máximo la huella de carbono tanto en la construcción como en el uso de los inmuebles.

¿Qué cambios se producirán en España?

La legislación obligará a todas las nuevas infraestructuras públicas a diseñar su construcción bajo criterios de sostenibilidad total, acelerando la descarbonización en el nuevo marco europeo. Esto incluirá mejoras en el aislamiento térmico, sistemas de climatización eficientes, la integración de energías renovables como la solar y la eliminación progresiva de combustibles fósiles en el uso diario de los edificios. Además, la directiva contempla la retirada de las calderas de combustibles fósiles antes de 2040.

España deberá adaptar su normativa y su planificación urbanística para cumplir con unos estándares que marcarán el futuro de la arquitectura pública en los próximos años / La Provincia

Un tejido productivo más exigente

Pese a que la normativa apunta directamente a la Administración, las medidas exigirán un mayor control a lo largo de las distintas fases de la construcción. De esta manera, la nueva norma afectará tanto a miles de pequeñas y medianas empresas como a instaladores y fabricantes de materiales.

La UE extenderá, a partir de 2030, a todos los edificios de nueva construcción —sean públicos o privados— la obligación de ser de cero emisiones, en línea con los objetivos de la Agenda 2030, el plan de acción aprobado en 2015 en favor de los derechos de las personas, el planeta y la prosperidad para alcanzar el desarrollo sostenible acordado por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.

En definitiva, la nueva exigencia europea refuerza su apuesta por transformar el modelo de construcción en Europa y acelera la transición hacia ciudades más sostenibles. España, como uno de los países miembros, deberá adaptar su normativa y su planificación urbanística para cumplir con unos estándares que marcarán el futuro de la arquitectura pública en los próximos años.