Idealista lo confirma: la moda del alquiler exprés arrasa en España

El mercado inmobiliario ha entrado en una fase de aceleración frenética que deja poco margen de maniobra a los inquilinos. Según los últimos datos publicados por Idealista, el fenómeno del "alquiler exprés" se ha consolidado como la tónica dominante en el país: el 15% de las viviendas que se ponen en alquiler no duran ni un día publicadas en el portal.

Para el ciudadano medio, esta inmediatez se traduce en una presión constante. Ya no basta con tener la solvencia económica necesaria; ahora es imprescindible estar conectado en tiempo real para cerrar una visita antes de que el anuncio desaparezca. Esta urgencia no solo tensiona los precios al alza, sino que dificulta gravemente el acceso a contratos estables en todo el territorio nacional.

¿Por qué se produce este fenómeno?

Este escenario responde a un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda. Al reducirse drásticamente el stock de viviendas para contratos de larga duración —en parte debido a la reciente inseguridad jurídica—, las pocas que salen al mercado son rápidamente "devoradas" por demandantes que llevan meses esperando una oportunidad.

Esta escasez ha consolidado la dinámica de "el primero que llega, se lo queda". En las grandes capitales y zonas de alta demanda, ya no existe tiempo para la reflexión; si el inquilino no decide al instante, pierde la vivienda. A este factor se le suma el trasvase de inmuebles hacia otros tipos de arrendamiento más rentables o menos regulados, como el vacacional o el de temporada, que terminan por asfixiar la oferta residencial convencional.

La media nacional también afecta a Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria no es ajena a este boom y refleja la altísima presión habitacional que vive la isla. Según los datos de Idealista, el fenómeno del alquiler exprés en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el 15%, igualando una media nacional que ya de por sí es asfixiante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante un encuentro con organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda en Moncloa el pasado año / Gustavo Valiente / Europa Press

En barrios como los del entorno de Las Canteras o el Distrito Centro, muchos inquilinos se ven obligados a reservar inmuebles sin haberlos visitado físicamente, ante el temor de perder la oportunidad en cuestión de minutos.

Este fenómeno en Las Palmas de Gran Canaria, que no es solo una estadística económica, refleja la necesidad de aquellos que buscan un proyecto de vida estable y se quedan fuera, ya sea por suerte o por pura rapidez tecnológica.