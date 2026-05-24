Ni alquilar ni vivienda vacacional: comprar es lo más rentable en España

El acceso a la vivienda en España continúa marcando diferencias cada vez más evidentes entre alquilar y comprar. Según el III Informe de Acceso a la Vivienda de Century 21 España, en la mayoría de las grandes ciudades el esfuerzo económico que supone el alquiler es notablemente superior al de la compra, convirtiéndose esta última en la opción más rentable en términos de cuota mensual.

Sin embargo, la barrera de entrada inicial sigue siendo el principal obstáculo para acceder a una vivienda en propiedad.

¿Por qué comprar es más rentable que alquilar?

Los datos obtenidos a través del estudio revelan una tendencia clara en el mercado inmobiliario español: la cuota hipotecaria mensual es, de media, entre un 16% y un 45% inferior al coste del alquiler de una vivienda equivalente. Es decir, en términos mensuales, comprar una vivienda resulta más asequible que alquilarla en prácticamente todas las capitales analizadas.

En ciudades como Barcelona o Madrid, donde el mercado del alquiler se encuentra totalmente tensionado, las diferencias se agrandan. En la ciudad condal, por ejemplo, alquilar una vivienda puede suponer hasta el 46% de la renta familiar, mientras que la compra se sitúa en torno al 31%. En Madrid, la diferencia es del 40% frente al 34%.

El alquiler, colapsado y sin rumbo

El aumento de la tasa de esfuerzo —entendida como la relación entre los ingresos mensuales y los gastos asociados a vivienda y financiación— sirve para medir la capacidad de pago de las familias y su posibilidad de acceder a nuevos préstamos.

Los organismos internacionales y el propio Banco de España recomiendan no superar el 30-35% de los ingresos en el caso de la compra, y el 30% en el del alquiler. En España ya se ha alcanzado el 40%, superando el límite considerado saludable y dejando una situación de sobreesfuerzo severo que compromete la capacidad de ahorro e incrementa la vulnerabilidad financiera de los hogares ante cualquier imprevisto.

Sin un plan político estable y sin una ampliación real del parque residencial, todo apunta a que el alquiler seguirá subiendo, junto con el crecimiento de la tasa de esfuerzo. En este contexto, el acceso a la vivienda continuará siendo uno de los principales problemas económicos para gran parte de la población española.

La paradoja del mercado español

Con los datos del estudio en la mano, comprar una vivienda resulta más rentable que el alquiler en términos de cuota mensual, pese a que el principal obstáculo para acceder a una hipoteca sigue siendo la entrada inicial que exigen las entidades bancarias.

En la mayoría de los casos, los bancos financian hasta el 80% del valor de la vivienda, dejando el 20% restante al comprador, sin contar con los gastos derivados de la operación, tales como impuestos, notaría, registro o tasación, que pueden suponer entre un 10% y un 15% adicional del valor del inmueble.

En la práctica, si tomamos como referencia una vivienda de 200.000 euros, el ahorro necesario puede situarse fácilmente entre 60.000 y 70.000 euros. Un requisito que se convierte en una barrera especialmente relevante para jóvenes y familias sin patrimonio previo, que, a pesar de poder asumir una cuota hipotecaria mensual inferior al alquiler, no logran reunir el capital inicial necesario para dar el paso a la compra.

Así, el mercado inmobiliario español se enfrenta a una paradoja: mientras pagar una hipoteca es más asequible que alquilar, acceder a esa hipoteca sigue siendo el mayor desafío para buena parte de la población.