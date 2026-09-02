Un alquiler que sale caro: su casero acaba siendo su compañero de piso y la convivencia se convierte en un conflicto

El precio de la vivienda ha llevado a muchas personas a buscar alternativas como el alquiler de habitaciones, una fórmula cada vez más extendida también en Canarias ante la dificultad de acceder a un piso completo. Compartir casa con desconocidos puede ser un reto, pero la situación puede complicarse todavía más cuando uno de esos compañeros resulta ser el propio propietario.

Es lo que relata una inquilina en Reino Unido, cuyo caso se ha hecho viral tras compartir su experiencia en Reddit. Según cuenta, alquiló una habitación en una vivienda compartida y, tiempo después, su casero decidió instalarse en una de las estancias que estaban libres de la casa.

A partir de ese momento, asegura que la convivencia empezó a deteriorarse y que el propietario comenzó a dirigirse principalmente a ella cuando detectaba problemas relacionados con la limpieza, aunque convivía con más personas en la vivienda.

La situación terminó convirtiendo la casa en un escenario de tensiones por cuestiones del día a día, como unos platos sin lavar durante unas horas.

El alquiler por habitaciones gana peso en Canarias ante la presión de la vivienda

El caso llega en un momento en el que compartir vivienda se ha convertido en una opción habitual para muchos residentes en Canarias.

Los altos precios del alquiler y la dificultad para encontrar una vivienda completa han llevado a estudiantes, trabajadores desplazados y personas que viven solas a optar por habitaciones en pisos compartidos.

Esta fórmula permite reducir gastos, pero también implica compartir espacios comunes, establecer normas de convivencia y, en algunos casos, convivir con el propietario del inmueble.

Precisamente por eso, situaciones como la relatada por esta inquilina plantean una duda habitual: ¿qué ocurre cuando el casero vive también en la vivienda que alquila?

El casero se instaló en una habitación libre y empezaron los problemas

Según explica la afectada en Reddit, la vivienda estaba alquilada por habitaciones y el propietario decidió ocupar una de las estancias que permanecían vacías después de regresar a la ciudad.

La inquilina asegura que el problema no fue únicamente que el dueño pasara a formar parte de la convivencia, sino que después comenzó a responsabilizarla de diferentes cuestiones relacionadas con el estado de las zonas comunes.

Uno de los episodios que relata tuvo como protagonista un fregadero con platos. Según su versión, dejó algunos utensilios sin lavar durante unas horas porque tuvo que acudir antes de lo previsto al trabajo, pero recibió mensajes del propietario recriminándole la situación.

La mujer sostiene que otros compañeros también dejaban platos o suciedad durante más tiempo, pero que las reclamaciones acababan dirigiéndose principalmente hacia ella.

¿Qué pasa en Canarias si el propietario vive en la vivienda alquilada?

Cuando se alquila una habitación, la situación puede ser diferente a la de un alquiler tradicional de una vivienda completa.

En estos casos, las condiciones dependen en gran medida del contrato firmado y de las normas pactadas entre las partes. Por eso, antes de entrar en una vivienda compartida es importante conocer aspectos como el uso de las zonas comunes, los gastos incluidos, las normas de convivencia o si el propietario reside en el inmueble.

Que el dueño de la vivienda viva en la casa no significa automáticamente que pueda imponer cualquier norma o controlar la vida diaria del inquilino, pero sí puede existir una convivencia más directa que en un alquiler convencional.

Por eso, los expertos recomiendan dejar claras desde el principio las condiciones del alquiler para evitar conflictos posteriores.

La inquilina asegura que ya tenía otro conflicto abierto con el propietario

Según el relato compartido en Reddit, la relación entre ambos ya era complicada antes de que el casero se instalara en la vivienda.

La inquilina afirma que mantenía otro procedimiento abierto contra el propietario y que, al descubrir que iba a convertirse en su compañero de piso, decidió consultar la situación con un abogado.

La mujer asegura que desde entonces la convivencia se volvió todavía más difícil y que sentía que muchas de las reclamaciones del propietario se dirigían hacia ella, incluso cuando no era responsable de los problemas que aparecían en la vivienda.

El caso ha abierto un debate entre usuarios de redes sociales sobre los límites de compartir vivienda con el propietario y sobre la importancia de establecer unas reglas claras cuando se alquila una habitación.