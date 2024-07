Magnífica oportunidad inmobiliaria en Las Palmas: en venta un piso de tres habitaciones por solo 122.000 €

El mercado inmobiliario en Las Palmas y Fuerteventura está en auge ofreciendo una amplia gama de oportunidades tanto para inversionistas como para quienes buscan un hogar en un entorno paradisíaco. El portal inmobiliario Tucasa.com dispone de más de 7.000 inmuebles disponibles en estos momentos para los lectores de La Provincia. ¿Quieres ver qué oportunidades tenemos hoy para ti?

PISOS EN VENTA EN LAS PALMAS

Piso en el Rosario con 3 habitaciones por 122.000 €

Piso reformado ubicado en una de las zonas más destacadas en Puerto de Rosario, ofrece comodidad y funcionalidad, con espacios luminosos gracias a sus grandes ventanales. Consta de salón comedor, tres habitaciones amplias, dos baños modernos y una cocina totalmente equipada. Es la oportunidad perfecta para una vida cómoda en la ciudad.

Piso en Puerto del Rosario / tucasa.com

La comercialización de esta vivienda está gestionada por el profesional Carpe Mundi que cuenta con una amplia cartera de inmuebles con pisos desde 98.000 €.

Piso en venta en Pedro Hidalgo en Las Palmas de Gran Canarias por 88.000 €

Piso en Pedro Hidalgo / Tucasa.com

Acogedor piso en planta baja, ideal para familias o inversores, cuenta con 3 habitaciones: 2 dobles y 1 sencilla, amplio salón perfecto para el descanso y el entretenimiento, cocina equipada.

Listo para entrar a vivir. Situado en un edificio de solo dos viviendas, este piso ofrece tranquilidad y privacidad.

Se ofrece la posibilidad de adquirir la vivienda del piso superior, convirtiéndote en propietario del edificio completo y disfrutando de más espacio y privacidad.

Venta de piso en Puerto del Rosario, El Charco por 95.000 €

Piso en el Rosario, El Charco / Tucasa.com

¡Descubre tu nuevo hogar en el corazón de Puerto del Rosario con Carpe Mundi Inmobiliaria en Fuerteventura! Este hermoso piso de una habitación te espera, completamente amueblado y listo para que lo hagas tuyo. Disfruta de su acogedor salón comedor y relájate en el balcón con vistas al mar, donde cada atardecer será una postal inolvidable.

Situado en una ubicación céntrica, tendrás todos los servicios a tu alcance, desde tiendas y restaurantes hasta centros educativos y de salud. ¡Es la combinación perfecta de comodidad y estilo de vida costero!. No pierdas la oportunidad de vivir en este encantador lugar

Piso en Schamann, Las Palmas

Piso en Schamann, Las Palmas / Tucasa.com

Piso de 3 dormitorios, exterior y muy luminoso, ideal como inversión, ya que le dará una alta rentabilidad. Situado en buena zona y rodeado de todo tipo de servicios. La vivienda no se puede hipotecar. Es una segunda planta sin ascensor con escaleras muy cómodas de subir. No pierdas la oportunidad de comprar un piso muy amplio a un precio muy atractivo. Los gastos de notaría, gestoría y hacienda no están incluidos en el precio de venta.

Piso en Puerto del Rosario, El Charco-Las Salinas

Piso en Puerto del Rosario, El Charco - Las Salinas / Tucasa.com

Encantador piso en venta, a solo 80 m del océano Atlántico, con 41 m2 ha sido sometido a una renovación meticulosa, ubicado en un edificio íntimo de solo tres apartamentos. Al entrar, te recibirán un salón acogedor y una cocina integrada, el dormitorio separado por una pared de bambú, baño equipado con una espaciosa cabina de ducha y estantes empotrados.

Ideal para inversores, con una ubicación privilegiada y un diseño pensado para el confort, este apartamento está prácticamente listo para el alquiler de corta duración, solo necesitas equipar la cocina con el menaje necesario. La puerta de madera maciza, reformada con un vibrante color turquesa, te da la bienvenida a este refugio junto al mar... ¡No dejes pasar esta oportunidad!

