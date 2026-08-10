Canarias da la vuelta al mercado de la vivienda: las compraventas pasan de caer a crecer en junio

La compraventa de viviendas vuelve a crecer en Canarias. El archipiélago registró durante el mes de junio un total de 2.102 operaciones, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un aumento del 2,6% respecto al mismo mes de 2025.

El dato supone un cambio de signo respecto a mayo, cuando las compraventas en las islas habían retrocedido un 2% interanual. Además, entre mayo y junio el número de operaciones pasó de 2.060 a 2.102, lo que equivale a un incremento mensual ligeramente superior al 2%.

Canarias se sitúa así por encima del comportamiento medio de España, donde la compraventa de viviendas aumentó un 1,6% interanual en junio, hasta alcanzar las 59.288 operaciones. Los datos nacionales ponen fin a cinco meses consecutivos de descensos y dejan el mejor registro para un mes de junio desde 2007.

La vivienda usada concentra la mayor parte de las compras

El mercado residencial canario continúa claramente dominado por la vivienda de segunda mano. De las 2.102 compraventas contabilizadas durante junio, 1.617 correspondieron a viviendas usadas, frente a las 485 operaciones registradas sobre inmuebles nuevos, según el desglose territorial publicado por el INE.

Imagen de las viviendas rehabilitadas de Castillo del Romeral. / LP/DLP

Esto significa que aproximadamente el 77% de las viviendas vendidas en Canarias fueron de segunda mano, mientras que la obra nueva representó alrededor del 23% del total.

La comparación con mayo muestra además dos comportamientos diferentes. Las operaciones sobre vivienda usada pasaron de 1.492 a 1.617, mientras que las compraventas de obra nueva descendieron de 568 a 485. Así, el incremento mensual del mercado canario se apoyó fundamentalmente en las transacciones de viviendas ya existentes.

El comportamiento es diferente al observado en el conjunto de España en términos interanuales. A nivel nacional, las compraventas de vivienda nueva crecieron un 6,3% respecto a junio de 2025, mientras que las operaciones de segunda mano apenas avanzaron un 0,3%.

Solo 56 viviendas protegidas vendidas en Canarias

El peso de la vivienda libre es todavía mayor. De las operaciones realizadas en Canarias durante junio, 2.046 correspondieron a viviendas libres y solo 56 a viviendas protegidas.

Así, aproximadamente el 97% de las compraventas registradas en las Islas fueron de vivienda libre, mientras que la protegida apenas representó el 2,7%.

El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 47 viviendas protegidas en Puerto del Rosario, en Fuerteventura / LP/DLP

La escasa presencia de vivienda protegida también se observa en los datos nacionales, aunque con un peso algo superior. En España, el 93,8% de las compraventas fueron de vivienda libre y el 6,2% de protegida. Además, mientras las primeras aumentaron un 2,6% interanual, las operaciones de vivienda protegida disminuyeron un 11,8%.

Santa Cruz de Tenerife supera a Las Palmas en compraventas

El desglose provincial muestra también diferencias dentro del Archipiélago. La provincia de Santa Cruz de Tenerife contabilizó 1.143 compraventas de viviendas en junio, mientras que en Las Palmas se registraron 959 operaciones.

La evolución respecto al mes anterior fue especialmente desigual. En mayo se habían contabilizado 938 operaciones en Santa Cruz de Tenerife y 1.122 en Las Palmas. De esta forma, las compraventas aumentaron alrededor de un 21,9% mensual en la provincia occidental, mientras descendieron aproximadamente un 14,5% en la oriental.

Se trata, no obstante, de comparaciones entre dos meses consecutivos y los datos mensuales pueden presentar oscilaciones importantes, por lo que no bastan por sí solos para determinar una tendencia sostenida del mercado en cada provincia.

Más compraventas mientras la vivienda continúa encareciéndose

El repunte de las operaciones se produce, además, en un contexto de precios elevados en el mercado residencial canario.

El último Índice de Precios de Vivienda disponible del INE señala que el precio de la vivienda en Canarias aumentó un 10,7% interanual durante el primer trimestre de 2026. Aunque la subida se situó por debajo del 12,9% registrado en el conjunto de España, refleja que el cambio de signo en las compraventas no está acompañado, por ahora, de una relajación general de los precios.

Archivo - Vivienda, compraventa. / EUROPA PRESS - Archivo

Conviene diferenciar ambos indicadores: una cosa es el número de viviendas que cambian de propietario y otra la evolución de su precio. El incremento de las compraventas de junio indica una recuperación de la actividad respecto al mismo mes del año pasado, pero no implica necesariamente una mejora en la accesibilidad a la vivienda.

De hecho, el comportamiento nacional invita también a la cautela. Pese al repunte de junio, durante los seis primeros meses de 2026 las compraventas de viviendas en España acumulan una caída del 2,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos publicados por el INE son, además, provisionales y contabilizan las transmisiones inscritas en los registros de la propiedad, que pueden proceder de escrituras públicas realizadas anteriormente. Habrá que esperar a los próximos meses para comprobar si el crecimiento registrado en junio se consolida o responde a un repunte puntual dentro de un mercado que ha mostrado una evolución irregular durante la primera mitad del año.