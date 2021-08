El colombiano Miguel Ángel López (Movistar) afronta con gran motivación su quinta participación en la Vuelta a España, una carrera que le trae al ciclista de Pesca grandes recuerdos, como el tercer puesto de 2018. Ahora, con el maillot del Movistar y recién renovado, compartirá los galones de líder con el español Enric Mas, un dúo que no descarta el maillot rojo.

"Después de un Tour complicado llego bien a la Vuelta. Estuve en casa, tuve descanso y luego un buen bloque de entrenamiento. Llego con ganas e ilusión, la Vuelta es una carrera que siempre me ha gustado y que me trae buenos recuerdos. Hace dos años que no participo y ahora con Movistar afronta la carrera con nuevas expectativas", dijo el colombiano.

Ilusiones renovadas en el ciclista de Pesca, Boyaca, quien a sus 27 años afronta su quinta participación. Sus mejores resultados han sido un tercer puesto en 2018 y un quinto en 2019. "Acabo de renovar dos años más con Movistar y quiero hacer una buena Vuelta, tengo ganas de estar delante, en los puestos de privilegio", comentó.

Unas ambiciones altas que no descartan la posibilidad incluso de conquistar el maillot rojo de la general. "¿Ganar la Vuelta?. Si no estamos convencidos de que lo podemos lograr... la confianza es fundamental, y estamos corriendo en casa. Con Movistar queremos hacerlo bien, y lograr algo grande". apuntó.

Respecto a los favoritos para ganar la Vuelta, el boyacense nombró a su compatriota Egan Bernal, al esloveno Primoz Roglic, defensor del título, al español Mikel Landa y a las dos opciones del Movistar. "Son los favoritos, pero en una carrera de tres semanas es pronto para el pronostico, ya que puede ser una lotería", consideró.

'Supermán' López alertó sobre la importancia de las etapas marcadas por el viento, ya que a veces no se cuenta con ese factor y puede llevarse las ilusiones de algunos. "Las etapas con viento pueden ser decisivas. Ya hemos visto en el Tour y otras carreras las diferencias en las etapas con abanicos, diferencias que no se sacan en la montaña. Si no estás en los cortes te olvidas de las opciones, porque te caen 2-3 minutos en una etapa", señaló.