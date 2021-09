El Gamoniteiru, el nuevo Galibier del ciclismo español

LA NUEVA ESPAÑA acompañó esta semana a Samu en la ascensión en bicicleta al puerto final de la etapa reina de la Vuelta a España, que se disputará el jueves 2 de septiembre entre Salas y el Alto del Gamoniteiru, con 162 kilómetros de recorrido y paso por los puertos de San Lorenzo, La Cobertoria, El Cordal y finalmente La Cobertoria y el Gamoniteiru, de categoría especial.

El campeón olímpico augura una etapa “excepcional por los puertos duros que tiene antes y ese final de auténtico Tour de Francia que hará mucho daño. Es la etapa reina sin duda por los puertos que se subirán camino del final y porque se viene de subir a los Lagos de Covadonga el día anterior. Y si a eso añadimos que se está en la última semana de carrera, con las fuerzas ya muy desgastadas, aquí puede haber grandes diferencias. Al tener casi todo el Gamoniteiru desniveles del 10 por ciento, si te ahogas abajo ya es difícil que aquí arriba te puedas recuperar”.

La niebla impedía por momentos ver la carretera durante la subida y el viento paraba para dejar salir el sol, que le ponía de inmediato luz y calor a un paisaje maravilloso. Samu estima que también la meteorología puede influir mucho en esa jornada porque “si hace frío o llueve cambiará completamente la carrera. Hay corredores que van bien con calor y otros que con un cambio brusco de temperaturas y la lluvia ruedan mejor. De ser así habría importantes desfallecimientos porque la gente estará muy delgada y se acusa mucho. Y también a nivel de estrategia, con lluvia los puertos se hacen muy complicados, especialmente El Cordal y podría cambiar la carrera. Asturias siempre dio sorpresas y también abandonos por caídas”.

En esta subida a La Cobertoria y el Gamoniteiru el exescalador ovetense se encontró con muchos coches, con aficionados subiendo en bicicleta, otros en motos y también a pie. Algunos que lo reconocieron quisieron sacarse una foto con el gran campeón asturiano. Varias vacas –se cuenta con una cabaña de unas tres mil reses en la zona– se asomaron a la carretera, obligando a frenar a los coches e incluso a Samu, por miedo a ser embestido.

El campeón olímpico hizo felices a varios cicloturistas que ascendían el Gamoniteiru. Fue el caso del abogado penalista de Gijón Luis Fernández Castañón, que enfundado en un maillot antiguo del Kas Kaskol y su correspondiente culotte negro rendía honores a su gran amigo José Manuel Fuente, “El Tarangu”. A sus 70 años, el abogado mostraba un pedaleo elegante y una vitalidad envidiable, sudando las duras rampas. Cumplía esta semana su 58.ª ascensión entre el Angliru y el Gamoniteiru. Tuvo la oportunidad de rodar unos momentos junto a Samu y ser después animado en las últimas rampas por el gran escalador del Principado. En el descenso paró a saludar y a charlar con la estrella ovetense.ç

También se fotografió Samu con tres cicloturistas de fuera del Principado que vinieron a conocer la nueva montaña de la Vuelta a España. Eran César Díaz, Carlos Iglesias y Samuel Blanco. Este último es hijo de un exprofesional del Kelme en el año 83, Juan Blanco Carmona, que corrió, entre otras, dos Vueltas a Asturias y que regenta ahora una tienda de bicicletas en Carmona (Sevilla). Con los tres foráneos hizo Samu en bici los 300 metros antes de la meta, en medio de un mar de nubes y las crestas de las Ubiñas al fondo.

La subida de Samuel Sánchez a la meta de la etapa reina fue seguida de cerca por el ganadero local Manuel Gutiérrez, que andaba vigilando las reses que pastaban por las praderas y que pidió tener una foto con Samu para ponerla en un marco en su casa. El campeón olímpico fue, como siempre, solícito con la petición y generoso en el trato.

Samuel reconoce de nuevo sobre la brutal etapa que se avecina que los 14,6 kilómetros finales “harán mucho daño, porque se trata de subir seguido durante más de una hora como en los grandes puertos del Tour de Francia y subiendo a 1.770 metros de altitud también se acusan estas duras rampas. La realidad es que no tiene nada de descanso rodando, siempre en el 10 por ciento de media de pendiente y eso se acusa mucho y más cuando se está a tres días del final en Santiago de Compostela, donde habrá una crono de 33 kilómetros y antes una gran emboscada que preparó Óscar Pereiro en su etapa de Mos”.

A pesar de que falta semana y media para la llegada de la Vuelta a Asturias, a la hora de hablar de favoritos para el triunfo final se decanta por los corredores Primoz Roglic, Egan Bernal, Mikel Landa y Enric Mas.

“A Roglic le veo muy bien porque es de los que llega muy fresco al no disputar una grande y cuenta con grandes cualidades. Luego está el colombiano Bernal, que también llega fresco y si está en la Vuelta es porque quiere ganarla como gran escalador para tener triunfos en las tres grandes. Landa también está entero, tras la caída del Giro de Italia. Y Mas siempre hace bien la segunda gran vuelta de la temporada porque es un ciclista de gran fondo. El único que falta es Tadej Pogacar, que para mí es el único que se escapa cuando ataca de verdad en montaña”.

Samuel Sánchez está destacando como comentarista en Radio Nacional de España durante la Vuelta como también lo hace en la Vuelta a Asturias con la Televisión del Principado. El excorredor, que estuvo de profesional desde 2000 a 2017, asegura que esta nueva labor informativa “me gusta y estoy recibiendo muchas felicitaciones. Me toca estar en contacto con gente de los equipos para saber cómo van sus corredores y me gusta preparar y analizar las etapas. Se vive de otra forma el ciclismo como corredor sobre la bicicleta que contando como comentarista lo que sucede en plena etapa”.

El que fuera ganador de seis etapas en la Vuelta a España y dos en el Tour de Francia se vuelca ahora en preparar a futuros campeones desde la academia que lleva su nombre. “Entre Benjamín Noval y yo nos toca trabajar con los chavales y acudimos a muchas carreras nacionales con participación internacional. A los jóvenes profesionales que ahora destacan, como Evenepoel, Pogacar y tantos otros, nos tocó medirnos en algunas carreras y no me extraña que ahora impresionen en la máxima categoría. Tengo apuntados muchos buenos resultados de ellos y, sobre todo, cómo iban despuntando. Me gusta seguir las carreras desde juveniles y ver su evolución. Nosotros tenemos en nuestra academia grandes valores y la prueba más reciente es Iván Romeo, que fue doble campeón de España. Tiene todo para triunfar en la bicicleta porque le gusta trabajar y es listo. Ahora está con la selección española”.

La Vuelta a España a su paso por Asturias cuenta este años con dos grandes finales de etapa. La citada reina del jueves 2 de septiembre entre Salas y el alto del Gamoniteiru y el día anterior con final en los lagos de Covadonga. Esta última arranca del límite de Cantabria con Asturias, en la localidad de Unquera, para en sus 185 kilómetros hasta el sistema lacustre del parque nacional de los Picos de Europa transitar por la orilla del río Cares hasta Carreña de Cabrales para subir el alto del Ortiguero camino de Cangas de Onís.

Luego se encamina la carrera en dirección al desfiladero de los Beyos para ascender en dos ocasiones la Collada de Llomena antes de descender a San Juan de Beleño y seguir camino de Cangas de Onís para acabar ascendiendo la mítica montaña de la cuna de la Reconquista, que se estrenó en la Vuelta a España en 1983, con triunfo de Marino Lejarreta sobre el ganador final, el francés Bernard Hinault. Una montaña que hace décadas puso en el mapa a la Asturias ciclista y que en cada llegada augura también dureza y pelea, como se espera en esta ronda nacional.