'St George's Week', un festival de alto voltaje

Según cuenta la leyenda, San Jorge era un caballero que rescató a una doncella de ser devorada por un enorme dragón. Su valor sirvió de ejemplo para miles de guerreros ingleses que durante siglos han batallado bajo la bandera con la cruz roja, denominada la cruz de San Jorge. El 23 de abril, Inglaterra celebra la festividad de su patrón, una fecha en rojo que implica a su gente como parte de un país que le ha dado tanto a la humanidad en materia de ciencia, tecnología, deportes, literatura y música.



El legado que nos han dejado los artistas británicos ha sido excepcional. Es por ello que desde Gran Canaria se le quiere hacer un pequeño homenaje a la aportación cultural de esta región anglosajona.



The Paper Club y los Cines Monopol festejan la semana inglesa con el St George's Week Fest, dos jornadas en la que se honra a tres de las mejores formaciones de la historia musical en Gran Bretaña. Mañana sábado se rendirá tributo a The Smiths y Morrissey y, a su término, a The Who, dos conciertos inéditos que no dejarán indiferente a nadie. El viernes 28 de abril le tocará el turno a Led Zeppelin, un lujazo de repertorio que será interpretado por la banda italiana Mr. Feedback.



Dos formaciones canarias llevan a su terreno el repertorio de las dos bandas británicas a las que se rinde tributo. Por lado, Murder King , una banda que nace con el objetivo de convertir Gran Canaria en el Manchester melancólico y sentimental de Morrisey. Fran Navarro, batería de proyectos tan interesantes como I-Land, reclutó a un grupo de artistas de reconocida trayectoria musical por los escenarios de Canarias. Emilio Sánchez (Deep Riders), Sergio Casquero (Link Floyd), Paco Sánchez (Cinco Grados) y Marcial Bonilla (Red Beard) completan una formación en la que todos coinciden en el amor por la música del cantante y compositor británico.



"Sus canciones, tanto en solitario como con los Smiths, engañan", cuenta Paco Sánchez. "Parecen composiciones sencillas de pop y, sin embargo, esconden unas estructuras realmente complejas y delicadas. Cada pieza debe estar en su sitio para que se transmita de forma fiel lo que Morrisey trata de contar, que, al fin y al cabo, no es menos que la poesía de alguien confuso en un mundo que le atemoriza y al que, paradójicamente, quiere conquistar. Es un personaje fascinante con una música diseñada para mostrar casi pornográficamente las vulnerabilidades y contradicciones humanas", subraya Sánchez. Y piezas de cabecera de los británicos como This Charming Man, Suedehead o How soon is now? son buena muestra de ello.



'My Generation'



El broche final a la velada lo pondrán Los Whoo, una formación grancanaria también creada para la ocasión y que rendirá tributo a la legendaria banda The Whoo. Sonarán himnos como My Generation , Baba O'Riley o Behind Blue Eyes. A Navarro, Casquero y Bonilla, que militan tanto en Murder King como en Los Whoo, se les une a la voz Aly Butler (The Blues Riders y Read Beard).



Estos Moon, Daltrey, Entwistle y Townshend canarios tienen claro qué es lo que ofrecen Los Whoo. "Energía, rock and roll y diversión". Sergio Casquero, que en esta formación asume el rol de bajista, no titubea: "Es un grupo mítico, uno de los pilares fundamentales del rock, y gran parte de su fama viene de sus impresionantes directos. Nosotros recogemos ese espíritu, lo agarramos por los pelos y lo metemos en un repertorio en el que no falta ni un acorde de los que amamos a The Who. Prepárense para una celebración del rock".



Es imposible entender la música popular del siglo pasado y del actual sin la aportación británica, sobre todo de estas leyendas que marcaron una época y cuya música contribuyó a cimentar la banda sonora de varias generaciones. Son canciones de un repertorio que no tiene fecha de caducidad conocida.



Una perfecta muestra de todo esto es lo que se podrá ver mañana y el próximo viernes en The Paper Club. Dos jornadas de enérgica música en directo aderezadas con PoliSHound Dj en una fiesta que transportará al público a la Inglaterra de las décadas de los 60's, 70's y 80's.