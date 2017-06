Óscar Navarro se pone al frente de la Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria

La Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria cerrará la segunda edición del Concurso para Jóvenes Intérpretes el próximo sábado 1 de julio, en el Auditorio Alfredo Kraus con un concierto extraordinario dirigido por el prestigioso músico y compositor Óscar Navarro.

A las 20.30 horas arrancará la cita con la participación de los aspirantes a llevarse los premios del certamen, después del descanso en el que los asistentes elegirán a su favorito, decidiendo el Premio del Público, comenzará la segunda parte del Concierto Final con la intervención de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria dirigida por el alicantino Óscar Navarro.

Bajo su batuta la formación ofrecerá tres versiones para Banda Sinfónica de sus composiciones: Downey Overture, dedicada a 'Downey Symphony Orchestra' (Los Angeles); Libertadores y Paconchita.

Óscar Navarro, músico de gran prestigio como compositor de bandas sonoras para cine y televisión, repetirá la experiencia de subir a la tarima para guiar a la formación grancanaria, lo hizo como director invitado de la Banda Sinfónica en el pasado Festival de Música de Canarias 2017. Su currículum incluye conciertos en destacadas salas y auditorios de ámbito nacional e internacional, una nominación a los Premios Goya por el trabajo realizado para la película La mula o distinciones como el premio Hollywood Music in Media Awards,

Óscar Navarro fue seleccionado por la Universidad del Sur de California para realizar la especialización en Composición para Cine y Televisión, después de estudiar Composición y Dirección en la Allegro Internacional Music Academy de Valencia. A partir de ahí trabajaría con grandes estudios norteamericanos y asumiría la dirección de numerosas bandas sonoras.

El joven maestro no sólo ha estrenado sus composiciones en salas de conciertos de todo el mundo, sino que es un asiduo invitado para charlas y ponencias sobre su trabajo, música que ha sido interpretada por grandes formaciones orquestales y bandísticas como The Cleveland Orchestra, Louisville Symphony, Princeton Symphony o The Hollywood Studio Orchestra, entre otras.

La segunda convocatoria del Concurso para Jóvenes Intérpretes que arrancó en 2016 como apoyo a los músicos en formación y reconocimiento al talento de intérpretes muy jóvenes (hasta 25 años), en 2017 se ha trazado nuevas metas incorporando jornadas de clases magistrales enmarcadas en la cita. Durante dos días los chicos y chicas inscritos disfrutaron de la masterclass con el flautista belga Berten d´Hollander; asimismo aprovecharon el encuentro con el clarinetista croata Radovan Cavallin, y podrán mejorar sus conocimientos de trombón junto al actual trombón solista de la Orquesta Nacional de España y profesor de la Academia de trombones de Madrid-Stomvi y del Centro Superior Katarina Gurska, Juan Carlos Matamoros, la tarde del próximo viernes 30 de junio.

Dentro de las actividades programadas con motivo de esta cita impulsada por la BSM se encuentra una exposición de las últimas novedades de instrumentos de viento Yamaha organizada por MusicArte Casa de la Música que, durante la tarde de hoy, miércoles 28 de junio, los pondrá al alcance de los jóvenes músicos y de los profesionales que deseen acercarse a probarlos.

De los 45 vídeos recibidos, diez han logrado pasar a la semifinal, que se celebrará el jueves 29, a las 18:30 horas, en la Sala de Cámara del Auditorio. Óscar Navarro e integrantes de la Banda Sinfónica como el actual director, Juan Antonio Roda Sapiña y los músicos Fernando Caballer, Pedro Espiau y Pedro Hernández, decidirán quiénes de estos diez lograrán entrar en la final el sábado 1 de julio, día en el que el jurado cambiará su composición, pasando a estar integrado por Radovan Cavallin, Juan Carlos Matamoros y el director de la Fundación Auditorio Teatro, Tilman Kuttenkeuler, para repartir los premios de la edición