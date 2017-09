La Orquesta de Novosibirsk inaugura el Festival de Música en Fuerteventura

La 34º edición del Festival de Música de Canarias ya tiene programación, protagonistas y fechas. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno canario, Isaac Castellano, presentó en la capital grancanaria el Festival de 2018, que se celebra del 11 de enero al 17 de febrero, con un total de 31 conciertos en ocho islas, 57 menos que los programados en 2017, cuando se optó por 88 conciertos. Con el acto celebrado en la sede de Presidencia en la capital grancanaria, Isaac Castellano ha querido "garantizar que se va a celebrar el 34º Festival" con una oferta que a su juicio "es una apuesta de calidad".

La apuesta de 2018 es la de contar con formaciones sinfónico y corales y de cámara, para afrontar un repertorio que parte desde el Renacimiento tardío hasta la actualidad. Esta nueva edición se afronta sin que exista un director/a artístico al frente, toda vez que se declaró desierto el concurso público al entender el tribunal que los nueve aspirantes que pasaron las diferentes fases no reunían el perfil profesional que se buscaba para reactivar el proyecto. En este sentido, Isaac Castellano no quiso entrar a valorar la decisión del tribunal, si bien señaló que "estamos buscando de forma activa" a un nuevo responsable con "experiencia contrastada", que se elegirá de forma directa y sin concurso público. "No podemos iniciar otro proceso", precisó acerca de la imposibilidad de celebrar una nueva convocatoria pública.

La previsión de la Consejería es que en un tiempo prudencial se nombre al nuevo director/a, y al que se le encomendará las ediciones de 2019 y 2020. "En el Festival siempre hay una idea de progreso y de aprendizaje y esto [la programación de 2018] no es volver atrás", señaló Castellano. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros que aporta el Gobierno canario, el consejero, que estuvo acompañado por la directora general de Cultura, Aurora Rodríguez, y el responsable técnico de producción del Festival de Música, Rafael Pérez, reiteró que "el Festival tendrá un futuro esperanzador" aunque "la programación no es tan extensa, pero es una apuesta por la calidad".

En cuanto a las pérdidas de la pasada edición, celebrada a comienzos de este año, cifradas en 410.000 euros, Isaac Castellano subrayó que no afectará a futuras ediciones ni a otros proyectos culturales. Subsanar este déficit de tesorería, según sus previsiones, se amortizará en varios ejercicios, con partidas del capítulo de inversiones, y en función de los remanentes del presupuesto.

En cuanto al cartel artístico, heredada en parte del anterior equipo que tenía al frente como coordinador al músico y gestor cultural Nino Díaz, presiden esta 34º edición las tres orquestas internacionales con las que se había cerrado contratos y que tenían el visto bueno del comité asesor; la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, que regresa al Festival 17 años después de su última visita y que junto al Coro Nacional de España, con dirección de César Álvarez, inaugura el Festival el 11 de enero en el Auditorio de Fuerteventura, con Iván el terrible, de Prokofiev, con la dirección escénica de José Carlos Plaza, en una producción en la participan los cantantes Polina Shamaeva y Alexey Zelenkov, y narración de José Coronado. Este concierto se repite en Gran Canaria y Tenerife, y será la segunda vez que Puerto del Rosario acoja el concierto inaugural del Festival de Música de Canarias, tras la edición de 2015 con el tenor peruano Juan Diego Flórez.

La Filarmónica de Múnich, con Pablo Heras-Casado al frente, la Orquesta de Cámara de Viena, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con su titular Karel Mark Chichon, y la Sinfónica de Tenerife, que dirige Guillermo García Calvo, son las otras formaciones sobre las que pivota una programación que completan Nordic Voices, Ensemble Praeteritum y el Cuarteto Klengel. Destacar la presencia de los solistas Alexei Volodin, Javier Perianes y Pinchas Zukerman.

Además, se estrenará una obra de encargo del compositor Víctor Landeira que interpretará la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.