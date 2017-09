El 34º Festival de Música programa 57 conciertos menos sin director al frente

La 34º edición del Festival de Música de Canarias ha programado 31 conciertos entre el 11 de enero al 17 de febrero de 2018 que se celebrarán en todas las Islas, incluida La Graciosa. Un reajuste del proyecto que continúa sin director/a, si bien el presupuesto que aporta el Gobierno canario iguala al de 2017, con un gasto de 1,3 millones de euros. Con 57 conciertos menos que los celebrados este año en su 33º edición, cuando se diseñó un cartel con 88 eventos, y con una reducción de espacios -la oferta en las islas capitalinas pivota sobre los dos auditorios-, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno canario, Isaac Castellano, reconoció ayer que "la programación no es tan extensa como todos pudiéramos desear, eso es un hecho", si bien subrayó que no solo se garantiza la continuidad del Festival, sino "que supone una apuesta por la calidad".

Castellano señaló, en la presentación de la 34º edición, que "hay que reconocer que los recursos no son lo que nos habrían gustado; a raiz de la crisis económica se produjo un importante recorte en Cultura que también afectó al Festival". En un acto celebrado ayer en la sede de Presidencia del Gobierno, en la capital grancanaria, en el que el titular de Turismo, Cultura y Deportes estuvo acompañado por el viceconsejero y la directora general de Cultura, Aurelio González y Aurora Moreno, respectivamente; y el responsable técnico de producción del Festival, Rafael Pérez, se insistió en la fortaleza de un proyecto que, según el consejero, no se verá afectado por el déficit de 410.000 euros de la pasada edición.

"La intención es cuando acabe el próximo Festival todos tengamos la sensación de que nos hubiese gustado que durase más, y que cada minuto ha merecido la pena", sostuvo Isaac Castellano. La "apuesta por la calidad" a la que alude el consejero se apoya en la presencia de las dos orquestas internacionales, la Filarmónica de Novosibirsk y la de Múnich, que al igual que el Cuarteto de Viena, son contratos cerrados por el anterior equipo del Festival que tenía al frente al músico y gestor cultural Nino Díaz como coordinador general, y que contaba con el visto bueno de la comisión asesora, tal como recordó ayer Castellano. "La base fundamental ya venía bastante perfilada", aseguró, aunque se han introducido algunos cambios. La organización del evento queda en manos del personal de Canarias Cultura en Red hasta que haya una nueva cabeza visible.

La apuesta de 2018 es la de contar con formaciones sinfónico y corales y de cámara, para afrontar un repertorio que parte desde el Renacimiento tardío hasta la actualidad. Esta nueva edición se afronta sin que exista un director/a artístico, toda vez que se declaró desierto el concurso público al entender el tribunal que los nueve aspirantes que pasaron las diferentes fases no reunían el perfil profesional que se buscaba para reactivar el proyecto.

En este sentido, Isaac Castellano no quiso entrar a valorar la decisión del tribunal, si bien señaló que "estamos buscando de forma activa" a un nuevo responsable con "experiencia contrastada", que se elegirá de forma directa y sin concurso público. "No podemos iniciar otro proceso", precisó acerca de la imposibilidad de celebrar una nueva convocatoria pública. Tampoco quiso avanzar nombres, porque se ha garantizado la confidencialidad y al objeto de no exponerlos "al foco mediático".

La previsión de la Consejería es que en un tiempo prudencial se nombre al nuevo director/a, y al que se le encomendará las ediciones de 2019 y 2020. "En el Festival de Música siempre hay una idea de progreso y de aprendizaje y esto [la programación de 2018] no es volver atrás", señaló Castellano.

En cuanto a las pérdidas de la pasada edición, celebrada a comienzos de este año, y cifradas en 410.000 euros, Isaac Castellano subrayó que no afectará a futuras ediciones ni a otros proyectos culturales. Subsanar este déficit de tesorería, según sus previsiones, se amortizará en varios ejercicios, con partidas del capítulo de inversiones, y en función de los remanentes del presupuesto.

'Iván el terrible'

La Orquesta Filarmónica de Novosibirsk, con César Álvarez en la dirección, y el Coro Nacional de España que dirige Miguel A. García Cañamero, protagoniza el concierto inaugural en el Auditorio de Puerto del Rosario el 11 de enero de 2018, con la partiturad e Iván el terrible, de Prokofiev, en una produccción con dirección escénica de José Carlos Plaza, narración de José Coronado, la mezzo Polina Shamaeva y el barítono Alexey Zelenkov. Este programa se repite los días 12 y 13 en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. Con esta decisión, Fuerteventura repite por segunda vez como sede inaugural tras la edición de 2015 con el tenor peruano Juan Diego Flórez.

La Filarmónica de Múnich, con dirección de Pablo Heras-Casado y con el pianista Javier Perianes, será quien clausure la 34º edición los días 15, 16 y 17 de febrero en itinerancia por Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, con un programa que incluye la Sinfonía nº 50 en Do mayor, de Haydn; el Concierto para piano y orquesta nº 3, de Bartok; y la Sinfonía nº7 en Re menor, op. 70, de Dvorak.

A las dos orquestas canarias se les ha asignado un sólo programa que se ejecutará en los dos auditoirios capitalinos, en Lanzarote, caso de la Sinfónica de Tenerife, y Fuerteventura, donde se traslada la Filarmónica de Gran Canaria. La OFGC, con su titular Karel Mark Chichon, que se estrena en el Festival de Música, entra en juego los días 25, 26 y 27 de enero, con la obra de estreno por encargo de 2018, Campos del Sur, del compositor canario Víctor Landeira; el Concierto para viola, de Bartok, con Pinchas Zukerman de solista; la sinfonía Matías el pintor, de Hindemith; y Don Juan, de Richard Strauss.

La Sinfónica de Tenerife, que dirige Guillermo García Calvo,gira los días 18, 19 y 12 de enero con el pianista ruso Alexei Volodin para el Concierto nº 2 para piano y orquesta, de Rachmaninov: la obertura de Ruslán y Ludmila, de Glinka,; Fanfarria para un hombre común, de Copland; y Danzas Sinfónicas de West Side Story, de Bernstein, a propósito del centenerio de su nacimiento.

La Orquesta de Cámara de Viena, con el director/concertino Dalibor Karvay, que actúa en cinco islas con obras de Nielsen, Bach y Vasks; y Nordic Voices, Ensemble Praeteritum y el Cuarteto Klengel, que cubren el 34º Festival en las islas no capitalinas, completan la programación de 2018, que además mantiene las actividades de Sigue la música por cuarto año consecutivo, con pasacalles y conciertos.