Panero emerge en Nueva York

La actriz grancanaria Saida Santana fija su mirada en el poeta Leopoldo María Panero (1948-2012) para continuar explorando el concepto de la identidad que ha sido una constante en su trayectoria. Este miércoles, 27 de septiembre, representa en el espacio La Nacional, en Nueva York, la performance 'dentro', un espectáculo basado en textos de Panero y otros de autoría propia, en la que indaga en la "cueva profunda" que todos albergamos.

El verso de Leopoldo María Panero (Madrid, 1948-Las Palmas de Gran Canaria, 2012) resuena en Nueva York con la voz y la gestualidad de la actriz grancanaria Saida Santana. La sede de la asociación La Nacional es el escenario donde este miércoles pone en escena su propuesta dentro, un espectáculo en el que Santana fusiona la interpretación en vivo y el audiovisual, y en el que experimenta con el concepto de la identidad, el hecho de mirar hacia adentro, "un viaje lleno de preguntas sin respuesta, de interrogantes huecos", según sus propias palabras.

Si en 2015, y también en Nueva York, Saida Santana se metía en la piel de Josefina de la Torre con el proyecto Poemas visuales, ahora repara en Leopoldo María Panero en dentro. Una pieza ha llevado a la otra. Tras Poemas visuales, el Centro Cultural Español de Miami exhibía en 2015 la muestra Nuevo arte outsider de Cuba de la Fundación Naemí. Y con motivo de su clausura, Saida Santana hizo una performance que sería el punto de partida de dentro.

"Me invitaron a hacer algún trabajo relacionado con este proyecto, me encierro un poco, veo toda la obra que se va a exponer, y me viene a la cabeza la poesía de Panero y comienzo a crear una propuesta juntando algunos poemas con parte de esta obra", explica Santana. En concreto, la grancanaria escogió algunos textos de Outsider, un arte interior (Versos esquizofrénicos, Poemas sugeridos por los dibujos de esquizofrénicos) (Eneida, 2007), de Panero, que entroncaba con la citada exposición. Textos de su propia autoría y proyecciones, con creación audiovisual de Saina Santana y Vicente Sanz de León, permitieron avanzar en el diseño de un espectáculo de 30 minutos.

La actriz quiso homenajear a Panero desde su propio universo. "Lo conocía de verlo por San Telmo y Triana, y a través de la obra de dos amigas cineastas: Yolanda Mazkiaran, que hizo el documental Locos, y luego su hermana Sara, con un guión que coescribió con él e hizo un cortometraje de ficción, Hyde & Jekill. Había obra, y de hecho acabamos la representación con el documental Locos.

El montaje primigenio de dentro estaba ligado a los cuadros de la exposición Nuevo arte outsider de Cuba, si bien se celebró una segunda representación en esta misma Fundación, y el espectáculo fue cogiendo entidad propia, y de hecho ahora en La Nacional no van a estar esos cuadros, sólo sirvieron de inspiración, y han cambiado cosas, entre otras una pieza que interpretaba en vivo se han convertido en un vídeo subacuático!", relata la actriz grancanaria, que cuenta con el apoyo de Canarias Crea para esta producción, el Centro Cultural cubano de Nueva York Hunter College y la colaboración artística de Tabula Rasa y Ramiro Sandoval.

"Este espacio no tiene nada que ver con el anterior. Incluso éste tiene una parte de bar que he querido utilizar haciendo honor a la poesía en la que Panero integra el alcohol, el estar borracho, y he hecho una pieza diferente en la que yo hablo con dos personajes imaginarios que no están en esa barra, y aparecen proyectados", detalla acerca del contenido de dentro.

El vídeo se ha convertido en el aliado de Santana para su trabajo. Porque las formas escénicas han cambiado, todo es multimedia, multidisciplinar, se mezcla la interpretación en vivo, el vídeo, la instalación,..., el público no está sentado, y en este caso, la obra no se hace en un espacio convencional".

La locura

Acercarse a la obra de Panero le ha proporcionado una coartada escénica para escarbar en el interior de cada uno. En opinión de Santana, "todos tenemos ese dentro, y por eso es que el título está en minúscula, ese dentro chiquitito, como la sombra, y bueno, a veces podemos hacerlo consciente y a veces no. Si que es cierto, que como tenía libertad para elegir, hay cosas escritas por mí, retazos de poemas de Panero, y me acerqué a lo que más me llamaba la atención, y porque entiendo que eso resuena en mi, algo de esa locura, de ese dolor interno que resuena en todos y que cada uno tiene su manera de expresar". Y es que los personajes que trabaja se proyectan en ella. Antes con Josefina de la Torre y ahora con Panero, "de alguna manera estaba escribiendo sobre mí, siempre buscándome a mí a través de los personajes que existieron o no".

La actriz, en itinerancia entre España y Estados Unidos, prevé trabajar en Los Ángeles a partir de enero, y en proceso tiene un largometraje de ficción y nuevo espectáculo Mar umbilical, "un proyecto que tiene años, que lo he ido parando y cogiéndolo de nuevo; hay gente e instituciones interesadas, lleva una parte de investigación, con el mar, los movimientos migratorios, y otra vez alrededor del concepto de identidad".