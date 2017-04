El Yellow Bowl con más jóvenes estrellas arranca en El Cortijo

El Torneo Internacional Gran Canaria Yellow Bowl, que ya está en su sexta edición, arranca este viernes en la escuela de tenis de El Cortijo. Este evento, que cuenta con más de 400 inscritos de más de 47 nacionalidades distintas, pertenece al circuito ITF (Federación Internacional de Tenis) Júnior, que es el paso intermedio para el circuito WTA y ATP, otorgando puntos ITF a los jugadores.



La fase previa comienza este viernes 21 de abril hasta el domingo 23. La fase final comenzara el lunes día 24 y las finales serán el sábado 29. Habrá torneo no solo de categoría masculina y femenina, sino también de dobles. Los partidos comenzarán a las nueve de la mañana y finalizarán a última hora de la tarde desde este viernes hasta el sábado 29, día en el que tendrán lugar las finales. La entrada será gratuita.



Dentro de este circuito ITF se celebran también los Grand Slams Junior de Roland Garros, Wimbledon, Australian Open y US Open, lo que garantiza la presencia de algunas de las mejores jóvenes promesas del planeta del tenis. La ITF solo concede seis torneos de este nivel por país y este año uno de ellos se disputará en las canchas de El Cortijo. Esa es la gran novedad de una edición en la que, como ya es habitual, se disputarán las categorías de Tennis Europe sub 12 y sub 14, ya celebrados en 2016.



La participación canaria es elevada. Cabe destacar a Carlota Molina, que lleva tres victorias en tres participaciones en el Yellow Bowl, tanto sub 12 como sub 14, así como Ana Lantigua, José Joaquín Miranda y Alberto Castellano, de Gran Canaria, y a los tinerfeños Javier Cueto y Álvaro Arce.