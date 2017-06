El Unión Viera se engalana

Más de 2.000 personas, entre familiares y seguidores del club rojinegro, estuvieron presentes en el Estadio Alfonso Silva para disfrutar del acto de cierre de temporada del Unión Viera, acto en el cual se hizo entrega de trofeos y premios tanto a los jugadores como a los delegados, miembros del club y aficionados.

Bajo la dirección de su presidente, Juan F. Ramos García, y con la presencia del futbolista del Córdoba, David Rodríguez Barrera -conocido deportivamente como Deivid-, la famiiia rojinegra se deleitó una vez más con el legado y la trascendencia de un club señero de la capital grancanaria.

En esta jornada especial estuvieron presentes tanto el citado Ramos García como la presidenta de Honor, Dolores García Herrera, como el vicepresidente, José Luis Castro García, el tesorero Conrado Andrés Ramos García, el secretario Orlando David Ramos González, el director deportivo, Francisco J. Trujillo y el coordinador general, Ayoze Quevedo.

Entre los más de 30 equipos que conforman su cadena, desde la Escuela hasta el primer equipo, la directiva entregó premios en diversos apartados y parcelas, confirmando así la indeleble trascendencia de la entidad en la sociedad capitalina.

Como invitado especial al evento, el actual capitán del Córdoba agradeció una vez más la llamada del club rojinegro: "Estoy muy orgulloso de este club en el que me formé. Me trataron como un hijo y me ayudaron en la etapa en la que salí a la Península", señaló.

Además, recordó a otro jugador que ha seguido una trayectoria similar a la suya en la actualidad, como es el caso de Juan Carlos Arana, que ahora parte al Villarreal, tras haber pasado por el juvenil del Real Madrid y retornar al Unión Viera esta temporada que recién acaba de finalizar, donde jugó tanto en el cuadro juvenil como en el primer equipo, en Tercera División.

Sobre el caso de Arana, en particular, Deivid señaló: "Está en una etapa muy bonita para tomar galones y triunfar. Como a mí, cuando no me adapté inicialmente en la etapa en la que me marché al Villarreal, el Viera me acogió nuevamente y fue un bálsamo".

"Le deseo lo mejor para que aproveche esta oportunidad", concluyó el defensa grancanario que capitanea al Córdoba, en cuyas filas milita desde hace dos temporadas y que en la recién acabada campaña no pudo despedirla desde los terrenos de juego debido a una importante lesión que le apartó del equipo a mitad del curso. Ahora, ya recuperado casi totalmente, Deivid espera reincorporarse a la disciplina del conjunto andaluz e iniciar la pretemporada cuanto antes.