El Cabildo rechaza las maniobras en plena ocupación turística

Los nuevos ejercicios militares que se están desarrollando en Fuerteventura hasta el próximo viernes han despertado el rechazo del Cabildo majorero y los empresarios turísticos al considerar que la actividad militar no es compatible con la industria turística. También, los vecinos de la zona residencial de Playa Blanca, en las inmediaciones de Puerto del Rosario, han criticado la presencia militar cerca de sus domicilios. Casi medio millar de soldados que proceden de diversos grupos de la Península participan en estas pruebas de adiestramiento sobre operaciones de vigilancia y seguridad aérea.

El pasado sábado atracó en el muelle de cruceros de Puerto del Rosario el buque rol-rol Largo, que navega bajo bandera holandesa, procedente de Cartagena con numeroso material bélico para participar en los citados ejercicios de adiestramiento. Tras descargar el material se encuentra fondeado al norte de la bahía de Puerto cabras. Mañana pone tumbo a Gran Canaria para repostar combustible y durante el fin de semana procederá a la evacuación del material y los hombres que trasladó hasta Fuerteventura.

La Unidad de Defensa Antiaérea del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas es la responsable de estas maniobras realizando su activación y despliegue en las localidades de Gran Tarajal y Puerto del Rosario, para contribuir a las operaciones de vigilancia y seguridad aérea del territorio nacional. Los militares han establecido sus campamentos en el interior del Campamento militar 'Teniente Coronel Valenzuela', al tiempo que han desplegado su material bélico en la zona de Gran Tarajal y en las proximidades de la urbanización residencial Playa Blanca.

El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Blas Acosta, crítica los ejercicios militares, al considerar que "Fuerteventura es la única isla canaria que sufre las maniobras año tras año y encima en esta ocasión en pleno mes de julio prácticamente con una ocupación hotelera altísima".

Además, muestra su malestar porque las maniobras se celebren fuera del perímetro del Campo de Tiro de Pájara que abarca millones de metros cuadrados. "Ya no es suficiente los más de 40 millones de metros cuadrados que tiene el campo de tiro en Pajara sino que aún quieren más".

Acosta, aclara que "estamos a favor del Ejército y sus hombres y mujeres que velan por nuestra seguridad y la de nuestras familias pero en el espacio acotado para ello, no indiscriminadamente como se da en esta ocasión".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga, también rechaza la realización de los ejercicios castrenses. "Esta imagen no nos favorece. Además no se entiende como en una isla cuyo principal motor económico es el turismo se realicen este tipo de maniobras en verano y con una plena ocupación".

En opinión de Hormiga "no entiendo como siempre se realizan en Fuerteventura. Cómo si no hubiera espacio aéreo en otras islas, pero no, siempre eligen la misma isla con el consiguiente daño al turismo. Además, han acampado en el entorno del aeropuerto internacional que recibe a diario a miles de turistas. Por favor, que terminen y se vayan de aquí lo antes posible".

En este despliegue militar participan el Grupo de Artillería Antiaérea I/73 con base en Cartagena (Murcia), que aporta el núcleo de mando y control, las labores de logística y una batería 35/90-Aspide. Asimismo, se utilizarán en esta operación militar diversas baterías de distintas características procedentes de los grupos de Fuencarral (Madrid) y Sevilla. Además, una compañía del Regimiento de Infantería Ligera 'Soria 9', con guarnición en Puerto del Rosario, desarrollará misiones de seguridad en el despliegue.

Desde el Ministerio de Defensa se asegura que se extremarán las medidas de gestión y control de los aspectos ambientales "siendo una de nuestra prioridades el no influir en modo alguno en el sector turístico y medioambiental de la isla cumpliendo escrupulosamente con nuestra política de respeto al medio natural y al patrimonio histórico". Además, afirman que durante estos ejercicios militares no está previsto utilizar municipio real.

Los vecinos de la zona residencial de Playa Blanca, que cuenta con unas 3.500 viviendas, criticaron también el hecho que se haya instalado un campamento militar con armamento bélico y radares en las proximidades de sus residencias. "Esto no parece Fuerteventura sino un lugar sitiado por el Ejercito. Además, se la circunstancia que han montado todo este espectáculo en las proximidades del aeropuerto y del recién inaugurado hotel del antiguo Parador", señaló uno de los vecinos.



Campo de Tiro

Las criticas del Cabildo de Fuerteventura, de la patronal turística y de los vecinos se centran en que las maniobras militares que se vienen realizando se llevan a cabo fuera del Campo de Tiro y Maniobras de Pájara, que abarca una superficie cercana a los 47 millones de metros cuadrados que fueron expropiados por el Gobierno central, en diciembre de 1976, al Ayuntamiento de Pájara, que era titular de 36.976.797 metros cuadrados, así como 9.859 millones propiedad de diversos vecinos, para la realización de ejercicios de adiestramiento del Ejercito español.

Sin embargo, en esta ocasión las maniobras para el entrenamiento del Ejército nacional se realizan fuera del Campo de Tiro, instalación declarada por el Consejo de Ministros, en marzo de 2012, como zona de interés para la defensa nacional. Otras propiedades militares con esta titularidad son la Montaña de la Muda y amplió el perímetro de seguridad del Campamento ' Teniente Coronel Valenzuela'.

El Cabildo de Fuerteventura trató de incluir la zona del Campo de Tiro de Pájara dentro de los límites del futuro Parque Nacional de Zonas Áridas. Sin embargo, la respuesta de Defensa no se hizo esperar y para bloquear la decisión de la institución insular y el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que declaró la zona de interés para la defensa nacional.

El Parlamento de Canarias, Consejo de Gobierno, Fecam, Cabildo y ayuntamientos majoreros, han rechazado el polémico campo de tiro al considerar que es incompatibles con el turismo.