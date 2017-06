El Cabildo apoya la causa de los niños robados

El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó este viernes por unanimidad una modificación presupuestaria por la que destina 20.000 euros a la causa del Colectivo sin Identidad de niños robados y le da acceso a sus archivos, lo que da cumplimiento a la moción por la que la institución se comprometió a respaldar su lucha y la de las 260 familias afectadas en Canarias. Así lo informa el Cabildo en un comunicado.

Miembros de Gran Canaria y Tenerife agradecieron al presidente Antonio Morales este respaldo. La estimación es que hubiera al menos 260 bebés afectados, detalló Jorge Rodríguez, presidente de la organización en Tenerife, quien no dudó en reiterar su agradecimiento a Morales por su "valentía" después de que el Cabildo tinerfeño no haya atendido sus demandas. De hecho, la propia Justicia está prescribiendo los casos y no han sido investigados.

"Es de justicia hacer frente a la desesperación de las familias, no podíamos sustraernos a esa realidad", expresó Morales en los minutos previos al pleno.

Junto a la representante de Gran Canaria, Begoña Ramos Vera, el representante tinerfeño repasó la manera en la que las madres recién paridas salían del hospital con los papeles de defunción de su hijo "muerto" y en horas nocturnas un bebé sano llegaba a la Casa Cuna con un apellido paterno falso.

Familias desgarradas que hoy se buscan mutuamente, y algunas ni eso, porque ni las madres saben que sus hijos viven y muchos bebés, hoy adultos, desconocen que fueron robados. Y los que lo han descubierto, no encuentran respaldo en la Justicia, aunque Rodríguez confió en que la Unión Europea sea quien empuje a afrontar esta situación dada la dejadez en España.

Una veintena de afectados celebró este viernes en el Cabildo contar con una partida que les permitirá alquilar una oficina, tener un lugar para reunirse y poder atender a otros afectados, respaldarlos y guiarlos en esta pelea.