Turismo confía que el incendio no haya afectado a la estructura del Parador de Tejeda

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, ha asegurado este viernes que el Parador de Tejeda, en la isla de Gran Canaria, se abrirá "tan pronto como se pueda", después de que parte del mismo se viera afectado por el incendio que asoló la cumbre de la isla a finales de septiembre.

Asían ha subrayado, en declaraciones a los medios, que el Parador de Tejeda representa "un símbolo" del turismo "de calidad" que se persigue. Por ello, afirmó que el primer objetivo es "poner en funcionamiento el Parador tan pronto como se pueda".

Sin embargo, manifestó que se encuentran "en manos de los técnicos", ya que se ha trasladado a Gran Canaria el equipo de arquitectos de Paradores pero aún no han emitido informe alguno sobre "si está afectada la estructura o no" aunque confía en que el "daño no sea elevado" en la estructura.

De todas formas, sí confirmó que la parte que "más preocupaba", la zona cultural de Néstor de la Torre, "está intacta, eso es positivo". Así, añadió, que en lo que se refiere a los trabajos para que vuelva a estar operativo el Parador, se hará cuando los técnicos lo autoricen. Asimismo, indicó que tendrán que trabajar con las instituciones insulares y municipales con el fin de recuperar también el entorno aunque puntualizó que "no van a esperar a recuperar el entorno para empezar a trabajar".

Por otro lado, expuso que en lo referente a la parte laboral de los trabajadores del Parador, compuesto por una plantilla de 37 personas, están viendo qué hacer y cómo, ya que puntualizó que incluso se han ofrecido para "trabajar en las tareas de quitar escombros", si bien la secretaria de Estado dijo que hay que ser "prudente porque no" se pueden correr riesgos.