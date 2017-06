Vivienda baraja edificar casas sociales ante la falta de alojamiento por el auge del alquiler vacacional

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, anunció esta mañana en Arrecife que su departamento bajara la posibilidad de retomar la construcción de viviendas públicas de protección oficial en situación de régimen especial en las islas de Lanzarote y Fuerteventura para atender la demanda de alojamientos para familias con escasos recursos económicos, ante las dificultades para encontrar casas a "precios razonables", tanto para comprar como para alquilar de larga temporada, para este tipo de usuarios debido al auge del alquiler vacacional. Valido indicó que esas dos islas orientales del Archipiélago son en las que existen mayores dificultades para conseguir inmuebles residenciales.

Valido reconoció que "este asunto es muy complejo" y que "ninguna comunidad autónoma, sobre todo las turísticas, tienen una solución en sus manos que no implique decisiones en otros niveles para controlar algo que crece de manera imparable y afecta a los territorios más pequeños en mayor medida, con menor espacio para construcción y donde la demanda sitúa a la oferta de vivienda en una situación de crecimiento continuo de precios".

En ese sentido, Vivienda se plantea" qué opciones tiene para poder incorporar al parque público recursos que respondan a los ciudadanos canarios y canarias más vulnerables y que no tienen recursos ni capacidad para comprar una vivienda ni pagar los alquileres que hay en su isla. Estas personas tienen muy difícil el acceso a un recurso alojativo donde tenerlo se convierte en un ingreso importante". Valido subrayó que "nuestro primer objetivo son las familias más vulnerables, por lo que estamos viendo también qué vivienda privada vacía hay en cada una de las Islas, a través de la elaboración de un censo que estamos a punto de concluir, para tratar de adquirirla y ponerla en el mercado a un precio de alquiler social razonable, lo que nos ayudará a equilibrar las oportunidades".

No obstante, admitió que "tampoco podemos llevarnos a engaño puesto que las viviendas que hasta hace poco podíamos comprar a precios muy bajos, hoy no nos las ofrecen a unos precios tan bajos, por lo que lo más rentable es construir debido a que con esos precios construimos el doble". A lo anterior hay que añadir, explicó Valido, "el hecho de que hay algunos espacios en Canarias en los que ya no hay siquiera posibilidad de compra".

Valido se reunió hoy en la sede del Instituto Canario de la Vivienda de la capital lanzaroteña con la consejera de Turismo, Cultura y Deportes del Ejecutivo regional, Mariate Lorenzo, para abordar en una nueva cita los problemas que se registran en la actualidad en materia de vivienda en las Islas, intercambiar información y buscar soluciones al respecto. Al encuentro también asistieron las diputadas regionales de CC por Lanzarote y Fuerteventura, Migdalia Machín y Nereida Calero, respectivamente.



Soluciones compartidas

Por su parte, Lorenzo, quien se mostró "muy preocupada", como Valido, por la situación que se constata en el Archipiélago en cuanto a la falta de recursos alojativos para largas estancias, abogó por "poner sobre la mesa soluciones compartidas y transversales en el Gobierno porque este problema afecta a todas las consejerías, ya que los sanitarios, los docentes, los empresarios y cualquier trabajador necesita una vivienda". Dijo además que "hay que buscar soluciones entre todas las instituciones, también con las insulares, que ahora tienen mecanismos a través de la Ley del Suelo para poder planificar la capacidad de carga y los usos del suelo, unos destinados a vivienda y otros a un fin turístico, por ejemplo".

Por otro lado, la consejera de Turismo aseveró que también hay medidas que se pueden implementar desde el ámbito privado, como ocurre en otras regiones, en el sentido de que "cuando los empresarios turísticos planifican sus alojamientos, ya prevén las posibilidades de que una parte del personal se pueda alojar en instalaciones de propiedad privada, por lo que esa posibilidad nos la tendremos que plantear, sobre todo, en complejos de una capacidad grande y de un número importante de empleados".

Lorenzo adelantó que la próxima semana su departamento presentará en el Consejo Canario de Turismo los datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2016 de la oferta de vivienda vacacional en las Islas.