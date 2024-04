Suiza también quiere bibliotecas en Ingenio

El cierre de los dos espacios públicos municipales hace cuatro años y guardar 50.000 libros en el tanatorio y la piscina ha levantadpo levanta una oleada de críticas después de que LA PROVINCIA lo recordó tras ,las fiesta del 23 de abril. En Agüimes hay tres bibliotecas, en Santa Lucía, nueve; y a la Villa de Ingenio le corresponderían de tres a cuatro. La voz más alta se escuha desde Suiza: Yeray Sosa grita indignado

Yeray Sosa Trujillo es ingeniense y desde niño frecuentó la biblioteca de Carrizal, de donde es oriundo, porque siempre fue «amante de los libros» y lo sigue siendo. Hoy día es jefe de seguridad de la multinacional Ikea en Suiza y ejemplo de lo que marcan de por vida los libros. Su progresión laboral se debe en buena parte a su filia por la lectura y no lo ha olvidado.

Poco le faltó para sumarse al envío masivo de muestras solidarias al coordinador de Bibliotecas Municipal, José Alberto Quintana, Teto, tras conocer que, tras cuatro años, el municipio sigue sin bibliotecas y sobre todo, que sus 50.000 libros continúan guardados en los sótanos del velatorio de Carrizal y la piscina municipal de El Cristo. Se desconoce su estado y también, se alerta de que deben estar «podridos». El Ayuntamiento, ahora, anuncia la apertura de la biblioteca en ejecución en Carrizal este año.

A través de un solidario mensaje al responsable bibliotecario, Sosa explica: «me da mucha pena leer todo lo que está pasando y por mi parte, quiero darte las gracias por representar al mundo de los libros en nuestro municipio (toda una vida). Desde que era niño te he visto en la biblioteca y esa dedicación es algo que algún día debe ser públicamente reconocida. Sigue luchando por tener un lugar bonito y lleno de libros la energía en tu puesto sigue intacta. Te apoyaré siempre y a los libros en Ingenio». Describe a Teto como su mentor y maestro en la lectura.

El de este carrizalero afincado en Suiza es solo uno de los ejemplos de las muestras de apoyo que recibe el portavoz de los libros en el municipio durante 18 años y 30 de experiencia, que vio desaparecer en un año su trabajo tras ser desmanteladas las dos bibliotecas de un municipio con 38.000 habitantes y el único que continúa sin biblioteca municipal. En Agüimes cuentan ahora mismo con cuatro y en Santa Lucía, con nueve. En la ratio del mapa nacional, a Ingenio le corresponderían entre tres y cuatro instalaciones.

Entre las muestras de apoyo se sumaron estos días la asociación regional de bibliotecarios y documentalistas, escritores como Pepa Aurora, productores teatrales, o colectivos como Recreándome además e estudiantes y ciudadanos.

«Aberración, imperdonable»

Uno de los plantes en apoyo de la regularización de la situación es el mostrado por los 150 miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Lo hacen a través de su presidente, Ariel Brito. Considera «denigrante», o una «aberración, imperdonable» la situación en la que se encuentra el municipio de Ingenio desde hace 4 años, «tiempo en el que llevan embalados esos libros en esos sótanos sin que nadie los haya supervisado se están pudriendo. Se trata, -dijo,- de una situación «imperdonable porque en ningún caso reúnen las condiciones mínimas que requiere el almacenamiento de libros, pero aún es peor la poca diligencia de los gobierno locales a la hora de ejecutar y planificar y un programa bibliotecario municipal».

Según se postulan los 150 responsables del gremio, «las bibliotecas no son una ocurrencia, sino un servicio imprescindible en cualquier sociedad». Especifican que así lo recoge la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias de 2019, aprobada por unanimidad el Parlamento canario, que reconoce la obligatoriedad de que cada municipio del Archipiélago disponga, de al menos, una biblioteca pública con unos recursos determinados y servicios básicos. Brito señala que el apoyo de la asociación a Teto es incondicional, «como lo llevamos haciendo desde el cierre de los dos bibliotecas del municipio en los distintos actos reivindicativos convocados en Ingenio» puntualizó».

Pepa Aurora, escritora ingeniense, se solidariza y apoya cualquier tipo de manifestación pública en defensa de que se reabran espacios de lectura públicos. El colectivo Recreándome agregó que este problema no es de un partido, sino de todos, y que no entendemos que el acceso a la cultura no parece ser valorado. Añade que las bibliotecas son el «eje de trabajo» y «foro de debate social». Igualmente, distintos productores teatrales mostraron su apoyo.

En el caso de Ingenio se clausuraron las dos bibliotecas casi al unísono hace cuatro años. La ubicada en el casco histórico, cambio de uso. Estaba en la trasera del teatro Federico García Lorca y se destinó como a almacén para el material de los decorados y atrezzo de las obras que requieren los espectáculos. La de Carrizal, en el sótano del Centro Cívico, se clausuró por desprendimientos de cascotes. En ese momento se habilitó una sala de estudios en los altos del mismo edificio. Pasó de tener los 50.000 libros hoy en cajas a 2.000 ejemplares que caben en este aula. En estos momentos se encuentra en ejecución una obra para albergar una nueva biblioteca pública en Carrizal. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, avanzó ayer que las obras pueden estar concluidas este año. Sin embargo, en el casco histórico, se baraja ubicar un espacio eventual pero no hay proyecto ni financiación para una nueva.

