Tomás Guerra: «Puerto Rico está muerto ahora y a punto de jubilarme, quiero trabajar»

Los dos empleados más veteranos que se encuentran entre los 50 afectados por el parón de la actividad de los cinco restaurantes propiedad de Pablo González, confesaron, como Tomás Guerra, que «Puerto Rico está muerto, se han cargado empleo y actividad».

José Manuel Pérez está apunto de cumplir 64 años y es uno de los más antiguos en plantilla, y conoce a su jefe desde sus inicios. Aunque no es uno de los que pasó a la lista del paro, es consciente de que si esto no se arregla, «lo haré, cuando estoy a nada de jubilarme». Aún así, es contundente cuando afirma que «independientemente de que Costas sea el máximo responsable, estos restaurantes han pagado sus impuestos desde que empezaron su actividad al Ayuntamiento». No entiende que «se haya aplicado una sanción por ruido cuando es un restaurante con música ambiental y las interpuso las 10 una mujer que ni vive aquí»,es de fuera de Mogán Ve todo «muy extraño». Guerra, el otro veterano, que está de baja médica, y también lleva toda su vida en estos restaurantes a donde quiere «volver pronto».