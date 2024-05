Una testigo del atropello mortal del niño de 9 años: "Estuvo todo el día haciendo el tonto con la moto"

El jueves 16 de mayo a las 20:10 horas, Macael fue escenario de una tragedia que sacudió a toda la comunidad. Eusebio Santos Guijarro, un niño de solo nueve años, fue atropellado mortalmente por una motocicleta en la Avenida Paco Cosentino, una vía concurrida de la ciudad. A pesar de ser rápidamente trasladado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, Eusebio falleció a causa de las heridas sufridas en el accidente. Los testigos del siniestro afirmaron que el conductor de la motocicleta se dio a la fuga, abandonando la escena sin prestar auxilio.

Cuatro horas después del fatal accidente, la Policía Local de Macael logró localizar y arrestar al presunto autor del atropello, un hombre de origen extranjero. Este hecho aumentó la consternación en la comunidad, especialmente después de saber que el conductor había estado manejando de manera imprudente durante la tarde, realizando maniobras peligrosas y mostrando un claro desprecio por la seguridad vial. Según los informes, la motocicleta no era propiedad del conductor, quien además carecía de seguro y permiso de conducción adecuado.

Reacciones de la comunidad

El impacto de la tragedia resonó en todo Macael, llevando al alcalde Raúl Martínez Requejo a declarar un día de luto oficial. La noticia del accidente y la posterior detención del conductor fueron cubiertas por medios locales y nacionales, poniendo de manifiesto las preocupaciones sobre la seguridad en las vías públicas y la necesidad de medidas más estrictas para controlar el tráfico. Sonia, una vecina que fue testigo del accidente, compartió su testimonio en un programa de televisión de Antena 3, describiendo la escena como desgarradora y subrayando la imprudencia del conductor.

🟠 Un niño de 8 años muere atropellado por una moto que se dio a la fuga.



📍 Todo ha ocurrido en Macael, en Almería.#YAS17May



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/JLqHYHRxaq — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 17, 2024

“La hermana no hacía más que gritar: ‘Esto es un sueño, esto es un sueño’, ‘respira, respira’. No podíamos hacer mucho, solo esperar a que llegara la ambulancia. Fue una experiencia muy mala que no le deseo a nadie”, lamentó en 'Y ahora Sonsóles'.

La familia de Eusebio, devastada por la pérdida, junto con la comunidad de Macael, esperan justicia y medidas correctivas para evitar futuros incidentes. El caso ha destacado no solo la necesidad de cumplimiento de la ley en las carreteras sino también la importancia de la compasión y la asistencia inmediata en momentos críticos. Mientras tanto, el conductor enfrenta cargos por apropiación indebida y por huir del lugar del accidente, con la posibilidad de enfrentar una condena severa por sus acciones.