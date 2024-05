«Con mis 54 años y tras comprobar cómo el mercado laboral tiene cierta propensión a penalizar la edad me atreví a dejar mi puesto de trabajo y prepararme unas oposiciones porque es una oportunidad para asegurarme cierta calidad de vida en el futuro», reconoce José María Rodríguez, uno de los 46.200 canarios de entre 45 y 55 años que en la actualidad aspira a un empleo público, target de edad que en el Archipiélago lidera con un 33% la cifra total de los 140.000 opositores que según los datos del Instituto Nacional de Estadística registra en 2024 nuestra Comunidad Autónoma. Dicho dato, si se extrapola al hecho de que en España durante 2019 esa franja de la población representó un 5% del cómputo general entre quienes aspiraron a una plaza de funcionario, número que en 2021 ascendió al 11,8%, refleja con claridad una tendencia: el nuevo opositor peina canas tanto en Canarias como en el resto del país.

De boom se califica en diversos estudios, y también entre los profesionales dedicados a preparar a aquellas personas decididas a optar a un puesto de trabajo en las administraciones, este cambio de perfil cuyo despegue coincide con la pandemia de la Covid 19, la inestabilidad laboral generada por dicha situación y, asimismo, el extendido deseo de la población en edad laborar, surgido tras la crisis sanitaria, de poder conciliar su vida profesional con la familiar.

El estudio El peso del opositor en España, elaborado por OpositaTest sobre el volumen de personas interesadas en opositar dentro del territorio nacional, destaca que el país continúa en máximos históricos argumentando dicha predisposición, entre otros factores, al previsible crecimiento este año de ofertas de empleo público, como ya sucedió en 2023, un nuevo escenario de oportunidades motivado, entre otras causas, por el relevo generacional del actual funcionariado. A corto plazo, en tres años, unos 800 empleados públicos sólo de la Administración General de la Comunidad Autónoma se jubilarán, el 10% del total de la plantilla fija de este ámbito de la Administración regional.

Se trata del primer gran relevo generacional que afronta el sector público autonómico, que se enfrenta con él a un cambio sustancial de sus recursos humanos en un periodo de entre 10 y 15 años. Son funcionarios de carrera y personal laboral fijo que van a cumplir entre este año y 2026 la edad de jubilación legal, que es de 66 años y seis meses.

Aunque esos son los principales mimbres en los cuales se sustenta este cambio de tendencia, situación que coloca a Canarias como la segunda región del país donde durante 2024 se registró un mayor número de opositores con un total de 140.000 aspirantes, cifra que este año únicamente supera la región de Murcia, con un aumento del 25% con respecto al pasado ejercicio, el informe de OpositaTest añade otros argumentos esgrimidos en la elaboración del estudio por quienes deciden replantearse su situación laboral: buscar un salario que les permita el nivel de vida que quieren por encima de la estabilidad; reenfocar su vocación hacia los estudios y la preparación para la cual iniciaron su formación o alcanzar la seguridad profesional con un puesto fijo para toda la vida, más allá del sueldo percibido.

El grancanario José María Rodríguez, formado en administración de empresas reconvertido en community manager, dice sentirse reflejado en los dos últimos perfiles mencionados en el párrafo anterior. «Me formé en administración de empresas y trabajé en varios despachos dedicados a la asesoría y gestión empresarial pero en 2013», a consecuencia de la crisis económica que afectó a España entre 2008 y 2014, «despidieron a casi toda la plantilla».

Decidió entonces abrir un bar de copas en la isla de Fuerteventura aprovechando su liquidación –«eran unos 45.000 euros», recuerda– pero el negocio «no me salió bien porque yo realmente desconocía cómo funcionaba ese sector», admite, «y lo cerré en el año 2018».

Su siguiente intentona profesional le llevó al mundo de las redes sociales. «Veía a mucha gente que con el auge de Instagram y demás lograba ganarse la vida», relata antes de admitir el escaso beneficio económico que le aportaba aquella actividad. «Además de criar a mis dos hijos y tener que pagar la hipoteca de nuestra casa», explica sobre los motivos que le acabaron empujando a prepararse unas oposiciones, «con el dinero que ganaba me era imposible afrontar los gastos».

José María Rodríguez, quien no ha superado las pruebas en dos convocatorias en las cuales probó el año pasado suerte, añade: «Nunca había pensado opositar pero es cierto que con esta opción se me abría una nueva oportunidad y aunque en un par de ocasiones he suspendido los exámenes voy a seguir intentándolo».

Según los datos del informe El peso del opositor, dos de cada diez residentes de la Comunidad Autónoma de Canarias en edad activa —es decir, que tienen entre 18 y 55 años— consideran un empleo en el sector público como una alternativa segura, principal preferencia no sólo para quienes superan los 45 años sino también entre aquellos aspirantes que se sitúan en el target de edad comprendido desde los 35 a los 44 años, la segunda franja en el Archipiélago con mayor prevalencia dentro del ranking elaborado por el portal OpositaTest donde, con 40.600 opositores, representan un 29% de la cifra total de canarios decididos a optar en 2024 a una plaza de funcionario.

Así, de las 140.000 personas que actualmente se preparan en las Islas para acceder a uno de los puestos de trabajo fijo ofertados, 86.800 tienen entre 35 y 55 años, el 62% del cómputo general. La edad del 38 % restante, poco más de 54.000 opositores, se sitúa en un target de edad que abarca de los 18 a los 34 años.

El retrato robot de la actual persona opositora, según se desprende de la encuesta realizada por el portal OpositaTest a partir de más de 3.600 entrevistas online realizada entre sus estudiantes en 2023, es el de una mujer (81% del total), con una edad media entre 36 y 50 años (56%), que vive en pareja y con hijos (38%) en un entorno urbano (71%).

Cuentan, asimismo, con formación universitaria (63%), una experiencia laboral superior a cinco años (78%) y se preparan para acceder un empleo público como administrativa o auxiliar administrativa, afirma el 75% de los encuestados.

Los datos recabados a nivel nacional por OpositaTest, extrapolables a la realidad de Canarias, también detallan que el 43% de los opositores se prepara para alcanzar algún puesto de trabajo relacionado con el ámbito de la Justicia y el 35% para empleos en la administración general.

El resto aspira a formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguido del sector Sanitario y Educación, Ministerio del Interior y, entre otros, Hacienda o Correos.

Ante la nueva hoja de ruta que dibuja tanto el deseo de alcanzar la estabilidad laboral mediante una plaza de funcionario como las posibilidades que el relevo generacional en las administraciones de la Comunidad Autónoma canaria abre en las Islas a los opositores, el próximo mes de junio tendrán lugar las oposiciones de Educación más ambiciosas en el Archipiélago, unas pruebas que, por primera vez, permitirán el acceso para prácticamente todos los cuerpos del sector educativo regional.

Se convocan seis de especialidades con el objetivo de estabilizar 1.145 plazas y los exámenes se celebrarán en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

Ante ese nuevo panorama, los centros de estudios y los preparadores de opositores en Canarias admiten que durante los dos últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas que buscan sus servicios docentes, cifra que crecerá debido a las nuevas plazas de empleo público que habrá que cubrir en un breve espacio de tiempo .

El 61% de los candidatos acude a una academia o cuenta con un preparador, frente a un 33% que estudia en solitario.

Además, el 78% de los estudiantes de una oposición usa habitualmente recursos online que le permiten poner a prueba los conocimientos adquiridos.

En cuanto al entorno en el que estudian, un 61% lo hace en casa y el resto acude a una biblioteca, una academia e, incluso, al aire libre.

