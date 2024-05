El Gobierno se rebela: "El alcalde de Santa Lucía es responsable de Empleo. Nosotros no pintamos nada"

Portavoces oficiales de la Delegación de Gobierno en Canarias afirman que este organismo "no tiene ningún tipo de competencias en materia de empleo alguna", desmintiendo así «categóricamente» la declaración vertida por el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, cuando afirmó que «es la Delegación de Gobierno quien debe autorizar o fiscalizar el procedimiento de contratación». Esta respuesta la realizó García tras el primer plante público en la historia municipal del grupo de auxiliares administrativos el pasado jueves, con un peculiar desayuno protesta en la calle con el que reivindican una solución a su irregular situación laboral, como la ejecución de tareas de técnicos de superior categoría sin cobrarlo o permanecer 20 años trabajando como interino.

"La pelota pasa por encima de nuestras cabezas"

«Nos echan la culpa cuando es el Ayuntamiento el responsable en materia de empleo. No tenemos ninguna competencia. No entendemos qué pinta la Delegación», resaltan fuentes oficiales del órgano representativo del Estado en las islas que dirige Anselmo Pestana. Es más, alegan que "esa pelota nos pasa por encima de nuestra cabeza. No tenemos nada que ver".

Matizan fuentes estatales que el Ayuntamiento «nos solicitó, como un favor, mediar para realizar una consulta de tipo técnico al Ministerio de Administración Pública, pero en ningún caso tenemos competencias. Es el Ayuntamiento el responsable de su empleo», redundó.

Tras la protesta del jueves, el máximo mandatario del municipio de Santa Lucía alegó que «estamos de acuerdo con lo que piden los auxiliares» y que «es cierto que hacen labores de superior categoría». También detalló que «el Ayuntamiento tiene 62 plazas creadas para los auxiliares con presupuesto municipal desde 2021 para pasar la categoría». Para resolverlo, señaló, «recurrimos a la Delegación de Gobierno, que debe autorizar o fiscalizar nuestro procedimiento y nos respondió que debemos hacerlo a través de la oferta pública anual, lo que supone poner un 25% de oferta pública por año, que no es suficiente, por lo que le hemos planteado una solución y estamos esperando que nos dé una respuesta».

