Desayuno protesta de funcionarios de Santa Lucía, a la historia entre bocatas y 'basta ya'

Un bocadillo de queso con berros, ensalada en un táper o fruta fueron algunos ingredientes que pasarán a la historia con el pionero y peculiar 'desayuno protesta' en la calle que idearon este jueves los auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Santa Lucía en Gran Canaria. Se quejan por realizar tareas encomendadas a sus cargos superiores, pero sin cobrar sus salarios. Son 62 y algunos llevan 20 años haciéndolo y aún son interinos, sin plaza fija. Tanto chirría la situación que hasta sus propios jefes salieron a las puertas de las oficinas municipales para apoyarlos en su desayuno protesta en la calle. Llegaron funcionarios municipales para solidarizarse desde otras oficinas del municipio: docentes, policías, abogados o jardineros. Se realizó en la media hora libre que disponen "para no entorpecer a los vecinos" y finalizó en silencio, solo con carteles con frases como basta ya. Hasta el alcalde confesó que tienen razón. Pero no ve una solución al menos en breve. Los sindicatos lo desmienten. Es la primera concentración de este colectivo en los anales del municipio. El jueves 23 habrá otra.

Más de 20 años como empleado interino en el cargo de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Santa Lucía en Gran Canaria, no ha promocionado para ser fijo y tiene «un pie fuera y otro dentro», como relata. No quiere dar la cara, pero asegura que en estos años ha venido desempeñando labores que le corresponden a funcionarios de rango superior sin ser reconocidas y sin cobrar su salario. Este jueves era uno más en una protesta histórica, la primera de esta categoría y además de una manera particular: desayunar en la calle, delante de las oficinas municipales de Vecindario en su media hora de descanso «para no interferir en el servicio al ciudadano». Claro, y con la finalidad de exigir que se regularice su situación: subida de categoría y aumento salarial correspondiente.

Comer, charlar y protesta pacífica

Este caso se repite en la práctica totalidad de los 62 auxiliares administrativos municipales, que ayer se plantaron en peso algunos con su táper con ensalada, otros con bocadillos de queso y berros o bien con piezas de fruta. La llevaron a cabo de manera silenciosa, comiendo y charlando, sentados en la escalinata de entrada a las oficinas municipales o de pie. Finalmente, y antes de volver a sus labores de rango superior, pero como auxiliares, posaron en la fachada con distintos carteles de protesta: «Basta de engaños, Promoción interna ya, Trabajos de administrativo o técnicos, pero sueldo de auxiliar, o Los auxiliares administrativos cansados de mentiras».

Apoyo de los jefes

No fueron los únicos. A este pacífico encuentro se sumaron solidariamente otros muchos compañeros de cargos superiores, fijos así como de otros departamentos «porque hoy les toca a ellos y mañana, a nosotros», dijo una profesional de un centro educativo, que se desplazó para apoyar con otros educadores sociales, abogados o jardineros municipales, como Félix Santiago. Recordó que hace ocho años «nos movilizamos porque querían subrogar el servicio a una empresa y perdíamos hasta la antigüedad. Al final ganamos y nos quedamos en el Ayuntamiento. Y por lo mal que lo pasamos estoy hoy aquí, apoyando a mis compañeros. A mí ya me pasó. Y hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquier otro», avisó.

"Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera" Félix Santiago — jardinero, empleado municipal

Iniciativa propia

Este plante fue decidido por iniciativa propia del colectivo de auxiliares administrativos tras la asamblea convocada el miércoles por los representantes sindicales de UGT, Sepca y CSIF, para poner al día la negociación y anunciar, entre otras, que remitieron al alcalde el expediente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que aprobó en el pleno de abril la promoción interna de sus auxiliares administrativo «sin ningún problema, no como aquí» y culpando a la inacción del alcalde de Santa Lucía, Francisco García. Avanzaron que la protesta se repetirá el próximo jueves, como lo confirmó una de las auxiliares que aunque lleva escaso tiempo en su puesto, no dudó en respaldar la protesta.

Pelota en la Delegación de Gobierno

El regidor municipal reconoció al término del plante que «estamos totalmente de acuerdo con lo que piden los auxiliares y que hacen labores de superior categoría».

Señaló a la Delegación de Gobierno como responsable de la tardanza en dar una respuesta para la regularización de los empleados. Adujo que «el ayuntamiento tiene 62 plazas ya creadas para los auxiliares» y que en 2021 «se dotó con presupuesto municipal para pasar la categoría de C2 a C1». No obstante, aclaró que «para resolverlo, recurrimos a la Delegación de Gobierno, que debe autorizar o fiscalizar nuestro procedimiento y nos respondió que debemos hacerlo a través de la oferta pública anual, lo que supone poner un 25% cada año para hacer luego la promoción interna: 3 o 4 trabajadores al año, lo que prolongaría el proceso de 10 a 12 años».

Señaló que «plantean hacerlo todo a la vez» aunque dijo desconocer «cuándo podrá culminarse». Respecto a que otros municipios lo han hecho, como San Bartolomé, fue tajante: «Cada uno hace su casuística y yo no me comparo con otros municipios».

