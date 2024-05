Sergio Tolosa: “Llevaré en mi corazón a Canarias hasta el día que me muera”

¿Quién es Sergio Tolosa?

Soy un chico joven que está involucrado en su cultura, sus raíces y en la identidad del pueblo canario y de la isla de Lanzarote.

¿Por qué cree que va a ser premiado este domingo en el Día de las Tradiciones de El Rincón de Tenteniguada?

Porque donde quiera que voy aporto mi grano de arena de mi isla y de mi isla, Lanzarote. Llevo a todos lados mi cultura y enseño al que no sabe lo que he recogido, pero también recojo. Por el entusiasmo que tengo de aprender, mantener y divulgar para que esto continúe y no muera.

¿Con qué edad comenzó a interesarse por la cultura canaria?

Desde chinijo estaba metido en el día de Canarias y fiestas populares del pueblo. Cuando cumplí ocho ños, mi abuela me regaló un timple, empecé en clases y le cogí el gusto. Mi bisabuela cantaba y estaba en rondallas, y mi curiosidad y mis ganas de aprender me impulsaban a preguntar a los mayores de dónde venía todo.

¿Cuáles han sido sus pasos?

Empecé en clases de timple cuando era chinijo y mi profesor me sugirió la posibilidad de empezar en la rondalla que él tenía. Después formé parte del grupo Acatife y en el rancho de pascua de Teguise. Uno nunca deja de aprender.

¿Cómo es su día a día?

Estudié agroecología y mis trabajos siempre han sido en el sector primario: Queseras, bodegas o llevando fincas. Ahora mismo estoy parado, pero en mi finca siempre planto algo, tengo mis cabras y me entretengo en eso.

¿Qué percepción tiene con las nuevas generaciones y las tradiciones?

Según qué cosa. En el folclore veo un auge y una nueva generación buenísima que está apostando por el folclore más puro y lo veo vivo porque hay una cantera que siempre va saliendo. Sin embargo, en lo cultural, desde la artesanía hasta las tradiciones lo veo perdido porque los jóvenes están en otras cosas y no tienen entusiasmo en aprender ni saber de dónde venimos.

¿Qué similitudes y diferencias hay en las islas con el folclore?

Es muy diferente. No es lo mismo la cadencia de una folía de Lanzarote a las de Tenerife, y así con todo. El día que todos toquemos igual, esto se pierde. Cada isla tiene que mantener su estilo y eso se hace aprendiendo de los mayores que lo han mantenido y tienen ese sello e identidad.

¿Tiene proyectos a futuro?

Siempre digo que soy aprendiz de todo y oficial de nada. Recogeré lo que me llame la atención y buscaré algún rato para dedicarme a la artesanía, prepararme un cuarto en casa y dedicarme a hacer todas estas cosas que siempre he querido y nunca he podido.

¿Qué anécdota guarda con más cariño?

Desde muy pequeño constuía en casa las caretas de Diabletes, que es una manifestación ancestral de la Villa de Teguise, donde se corre detrás de los niños por lacallejuelas del lugar. Yo nunca lo hice por miedo, mientras que en la actualidad soy un miembro activo que se pone la ropa cada año y sale a correr cuando llega el Carnaval. Las vueltas de la vida.

¿Cambiaría la isla de Lanzarote por algo en el mundo?

A mí me sacan de aquí, y al tercer día me entierran.

¿Cómo describiría a las islas Canarias?

Somos parte de unas islas afortunadas donde la gente ha tenido que trabajar mucho para tener lo que tenemos ahora. El entusiasmo hace que las mentes trabajen y aquí se ven cosas maravillosas que los habitantes han podido desarrollar y hacer, y eso es lo bonito de nuestro archipiélago. Cada una es diferente, todos somos canarios, pero todos nosotros somos distintos. Llevaré en mi corazón a Canarias hasta el día que me muera.

