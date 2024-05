Habla el hombre que pegó una paliza a otro en un cine

El pasado miércoles por la tarde, una función de cine en León se vio interrumpida por un grave acto de violencia. Según testigos, un hombre comenzó a agredir físicamente a su pareja en medio de la proyección de una película infantil, lo que rápidamente escaló a una situación aún más alarmante cuando intentó golpearla y accidentalmente alcanzó a una menor que estaba cerca.

Antonio Barrul, un espectador y boxeador local, intervino de forma decisiva. Describió su acción como un impulso humano más allá de su entrenamiento como boxeador, motivado por la gravedad de la agresión que presenció. La intervención de Antonio y otros espectadores culminó en la contención del agresor, quien continuó su comportamiento violento y desafiante incluso después de ser confrontado.

"A un maltratador se le frena como sea"

"Pegó a su mujer y a una niña que no tenía nada que ver. A mí me amenazó y, aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo", ha explicado Antonio.

"Siento lo ocurrido, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha agregado Antonio que, además, ha destacado que el hombre no paró de insultar y agredir a su pareja durante toda la proyección: "En un momento dado, me giré y vi que la estaba agarrando del cuello".

Sara Fernández

"En el forcejeo con ella, él le dio un golpe a una niña. Le pedí que se marchase de la sala y empezó a insultarme a mí delante de mis hijos. Intenté aguantarme, pero seguía", ha señalado el boxeador, que también pidió en repetidas ocasiones al personal del cine que actuasen o avisasen al personal de seguridad.

Debate público

El incidente ha generado un amplio debate sobre la respuesta adecuada a la violencia pública. Mientras algunos, como la presentadora Susanna Griso, expresaron alivio y apoyo a la reacción de Antonio, otros comentaristas, como Rubén Amón, advirtieron sobre la necesidad de mantener respuestas proporcionadas y cívicas. El periodista Juan Soto Ivars reconoció la complejidad emocional de la situación, admitiendo una cierta satisfacción al ver la contención del agresor en defensa de las víctimas.

A pesar del apoyo popular a la intervención de Antonio, se plantean preguntas sobre las posibles repercusiones legales. Luis Fernando Durán, experto en criminología, señaló que mientras la víctima de la agresión ha denunciado los hechos, no hay denuncias contra Antonio por su intervención. Esto subraya una zona gris en la respuesta legal y ética frente a actos de violencia inmediata.