Gran Canaria dará la bienvenida al verano con el Tropical Fest 'El Festival del Siglo' por los 100 años de historia de la cervecera

Tropical se prepara para la celebración del Tropical Fest, 'El Festival del Siglo'. Un encuentro musical que está listo para encender, un año más, los escenarios de Gran Canaria y dar la bienvenida al verano con un cartel cargado de estrellas, que este 2024, además, conmemora los 100 años de la marca cervecera.

La cita, que suma su octava edición y promete ser la más grande de todas, tendrá lugar desde el viernes 14 de junio hasta el domingo 16 en un espectacular despliegue de talento y ritmos vibrantes con los que celebrar este siglo de vida con un nutrido grupo de artistas canarios y de proyección internacional.

El viernes 14 de junio, la energía estará en su punto más alto para arrancar este festival con las actuaciones de Macaco, El Kanka, Mikel Erentxun y Baked Belda. Desde el indie hasta el pop, pasando por el blues y el reggae, la variedad musical será el sello distintivo de esta jornada inaugural.

El sábado 15, el Tropical Fest nos sorprenderá con una ecléctica mezcla de artistas como Ptazeta, Mozart La Para, Maikel Delacalle, Juseph, Wos Las Palmas, El Ima y Wes DJ. En el escenario encontraremos desde rap hasta música electrónica, pasando por el dancehall y el trap. Cada actuación promete grandes experiencias musicales.

Para cerrar con broche de oro, el domingo 16, el festival nos invitará a sumergirnos en un ambiente vibrante y emocional con El Vega Life, Tonny Tun Tun, el tributo a Juan Luis Guerra 'Te regalo una rosa', Última Llave y Dara Ortega.

Mucho más que buena música

Un cartel que marcará un hito en la historia de los festivales de música en Las Palmas de Gran Canaria y al que se sumará un programa de actividades lúdicas y otras muchas sorpresas, para hacer de este festival la mejor celebración del 100 aniversario de Tropical.

No faltará una nutrida propuesta gastronómica, con los mejores foodtrucks de cocina internacional, nacional y local, como Costumbres Argentinas, La Quícara, La Ibérica, Chef On The Road y Caminando por el mundo, con "comida canaria callejera", hamburguesas y bocadillos con una amplia variedad de sabores y estilos.

Cartel anunciador del Tropical Fest 2024. / LP/DLP

Además, los asistentes a este gran evento podrán disfrutar durante los tres días del líquido 100 aniversario, una edición limitada y única de Tropical, producida exclusivamente para esta celebración, elaborado con lúpulos dobles seleccionados y cebada malteada de la más alta calidad, que podrá ser disfrutado en perfecta armonía con la variada oferta gastronómica disponible durante el festival, ofreciendo una experiencia sensorial completa para los amantes de la buena música y la buena comida.

Con un enfoque en el talento y la producción de nuestra tierra, 'El festival del siglo' nos sorprende con la presencia de un 70% de artistas canarios. Una apuesta firme que resalta el verdadero foco de este encuentro, centrado en potenciar el rico legado musical y la diversidad cultural de Canarias.

La compra de entradas ya está disponible a través de la web oficial.

Imagen de una edición anterior del Tropical Fest. / LP/DLP

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby's