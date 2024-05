El ladrón diurno de Arucas: un delincuente asalta viviendas en busca de joyas de oro

San Andrés, Bañaderos y Laderas de Barreto, tres barrios que forman una suerte de triángulo escaleno en Arucas y que se convirtieron en la zona cero de actuación de un delincuente reincidente especializado en asaltar viviendas (no de manera cuidadosa) y llevarse todas las joyas de oro que estuviesen a su alcance.

Esa área, en el norte de Gran Canaria, fue el escenario elegido por el ladrón, de 37 años y conocido ya por los cuerpos policiales de la Isla por sus antecedentes, para efectuar sus nuevos ‘trabajos’ en domicilios y dejar un reguero de perjudicados. Por ahora, la Guardia Civil, que lo ha detenido, lo acusa de siete delitos de robos con fuerza en las cosas, aunque quién sabe si la lista podría ser mayor.

Fue el 12 de febrero cuando los investigadores descubrieron que un ladrón estaba suelto por el municipio, tras recibir la primera denuncia en el puesto principal de Arucas. La víctima explicó a los agentes que una persona había accedido a su casa mientras estaba de vacaciones fuera de Gran Canaria.

A su regreso, se encontró las puertas rotas, así como una ventana que supuestamente habría fracturado hasta lograr acceder. Una vez en el interior –informa la Guardia Civil– robó 4.000 euros que el propietario guardaba en su domicilio, así como joyas de gran valor.

«En los siguientes meses hubo una oleada de denuncias», afirman desde la Guardia Civil. Hasta seis damnificados se presentaron en el puesto de Arucas. Las versiones de los atracos y los objetos sustraídos coincidían, por lo que los agentes al mando de la operación empezaron a sospechar que era una misma persona la que estaba detrás de todos los hechos delictivos que se sucedían en la localidad.

Y no se equivocaron. Las pesquisas llevaron a los agentes a descubrir el ‘modus operandi’ del delincuente: siempre se aseguraba que en el interior de la vivienda no hubiese ninguna persona y, además, realizaba todos los robos en horario diurno, algo raro en el gremio, que normalmente prefiere ‘trabajar’ de noche para evitar las miradas indiscretas y tratar de no ser descubiertos.

Cámaras de seguridad

A estas dos coincidencias se unía el poco cuidado del delincuente, que violentaba puertas y ventanas para entrar en los domicilios, dándole igual el ruido causado y los desperfectos. Una vez dentro, siempre iba a por las joyas y dinero en efectivo, obviando otros objetos de valor como dispositivos electrónicos. En total, en los siete robos esclarecidos y que se le imputan, el hombre se hizo con un botín superior a los 14.000 euros.

Los agentes, debido a la gravedad de los hechos y la frecuencia en las actuaciones, inspeccionaron viviendas, visionaron cámaras de seguridad, tomaron declaraciones a testigos y realizaron seguimiento a los sospechosos. Pese a que las casas estaban distanciadas y en tres barrios diferentes, no había dudas de que se trataba de la misma persona.

La Guardia Civil localizó el 23 de abril al presunto autor que no es vecino de Arucas sino del Sur y reside en San Bartolomé de Tirajana. Al dar con él, los agentes lograron recuperar varias de las joyas robadas –como unas medallas , cadenas y pulseras de oro–, y devolvérselas a sus dueños. El hombre fue puesto a disposición del juzgado de Guardia de Arucas.