Ramírez avanza que Campaña se queda, que Coco no quiere renovar y que fichará a "tres que puedan jugar en los tres puestos de arriba"

Como cada año, salvo la temporada pasada porque aún andaba en conversaciones con García Pimienta para su renovación después del ascenso, Miguel Ángel Ramírez pasó por la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria para hacer balance del curso que acaba de terminar y mostrar algunas de las líneas maestras de la temporada que viene, aunque en realidad no reveló muchas cosas que no se supieran. Las novedades principales en lo que a la plantilla se refiere fueron la confirmación de que Campaña se queda, de que Coco no quiere renovar, por lo que las partes deberán una salida este verano y de que la UD Las Palmas incorporará a tres jugadores que pueden jugar en las tres posiciones de ataque. Y de que "no vendrá ningún crack", como aseguró el presidente. Poco más.

El máximo mandatario ni siquiera quiso profundizar en uno de los asuntos pendientes que centran la actualidad más inmediata del club y que no es otro que el fichaje del próximo entrenador. Sí dijo que lo tiene "prácticamente cerrado", pero no dio más pistas. En la primera pregunta sobre el técnico comentó que "sí conoce las nuevas incorporaciones y le gustan", aunque luego matizó que sólo "conoce algunas", pero que en cualquier caso "está contento".

Miguel Ángel Ramírez a su llegada a la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria este martes. / Andrés Cruz

Luego, agregó: "Viene un cuerpo técnico que se adapta a nuestro sistema. El entrenador se dirá cuando se pueda decir. No debemos incidir mucho más en eso por respeto al entrenador. Déjennos coger un poquito de aire".

Miguel Ángel Ramírez hace balance de la temporada de la UD Las Palmas / La Provincia

En cuanto a las salidas, Ramírez confirmó que "habrá entre 10 y 12 bajas", de las que son seguras las de los jugadores cedidos (Araujo y Perrone) y las de los que terminan contrato (Sergi Cardona, Curbelo, Munir y Cristian Herrera). Por tanto, faltan otras cuatro o seis, de jugadores a los que le queda un año de contrato y no cuentan y de otros que serán vendidos, como Valles y Coco, del que reveló que no quiere ampliar su vínculo con la UD.

"A Coco le queda un año de contrato y su representante no quiere renovar. Lo que no podemos hacer es que nos vuelva a pasar lo de Sergi Cardona (...) eso no va a volver a suceder. Si a un jugador le queda un año de contrato tenemos que buscar una solución: o sale vendido o renueva. No contemplamos otro tipo de gestión porque va en perjuicio de los intereses del club". En ese sentido, aseguró que no ha recibido ninguna oferta por el portero.

Miguel Ángel Ramírez en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria este martes. / Andrés Cruz

En cuanto a los fichajes, el presidente amarillo aseguró que tiene cerrados ya siete, de los cuales seis son Campaña, Marvin (pagará dos millones al Real Madrid por el 50% del jugador), Manu Fuster (pagará alrededor de 1,5 millones al Albacete), Viti, Iván Gil y Horkas. Cuestionado sobre si el mayor empeño de la dirección deportiva sería reforzar el ataque, el gran hándicap del equipo esta temporada, comentó que la dirección deportiva manejará el presupuesto como prefiera, aunque sí avanzó: "Vamos a fichar este año más que a delanteros, a tres jugadores que puedan jugar en los tres puestos de arriba". En este sentido, Jaime Mata, que terminó contrato con el Getafe y amigo íntimo de Deivid de su etapa en el Valladolid como futbolistas, gusta mucho y está muy cerca de ser la séptima incorporación.