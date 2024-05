Óscar García se ofrece al banquillo, pero la UD Las Palmas mantiene su apuesta por Luis Carrión

A un día de que el presidente Miguel Ángel Ramírez comparezca para hacer balance de la temporada y avanzar las líneas maestras del proyecto 2024-25, del que ya adelantó que habrá en torno a un 40 o 50% de caras nuevas en la plantilla, la UD Las Palmas no tiene entrenador, pero tiene claro quién quiere que sea: Luis Carrión, técnico actual del Real Oviedo, que depende de sí mismo en la última jornada de Segunda para entrar en el playoff. La apuesta por el catalán es de meses atrás, desde que el club intuyó que Xavi García Pimienta no seguiría, algo que quedó confirmado definitivamente el jueves pasado. Y la misma es firme pese a que si el cuadro carbayón sube a Primera el técnico renovaría automáticamente. Por otro lado, podría quedar fuera de la lucha el próximo domingo, circunstancia que aceleraría el proceso. En cualquier caso, el banquillo sigue libre y es apetecible.

Uno de los que se ha ofrecido para ocuparlo es Óscar García Junyent, exfutbolista del FC Barcelona y un trotamundos como entrenador, y que encaja en el perfil que busca la entidad amarilla, pues tiene el llamado ADN Barça, el que tanto gusta en las altas esferas del club. El último equipo al que dirigió es el modesto Lovaina de la liga belga, al que llegó en noviembre de 2023. Su balance: ocho victorias, ocho empates y 11 derrotas en 27 partidos.

Miembros de la agencia Stellar, muy próxima al director deportivo Luis Helguera, se han puesto en contacto en los últimos días con el cántabro para tratar de colocar a su representado en la UD, que tiene al técnico de Sabadell, de 51 años, en su agenda; al fin y al cabo, el estilo de juego que trata de aplicar en sus equipos es parecido al de García Pimienta, es decir, de protagonismo del balón y de vocación ofensiva.

Óscar García Junyent. / laprovincia.es

Así lo demostró en el RC Celta de Vigo entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 en su única experiencia en España (antes estuvo, por este orden, en el Maccabi Tel Aviv, el Brighton, el Watford, el Salzburgo, el Saint-Etienne, y el Olympiacos, y después en el Reims y en el Lovaina) Sin embargo, los resultados no fueron buenos: en el primer curso evitó el descenso muy al final y en el segundo fue destituido tras la novena jornada después de haber conseguido una sola victoria.

Opciones del Oviedo

La prioridad, en cualquier caso, es Luis Carrión, más todavía después de que al Real Oviedo se le complicara su participación en el playoff en la jornada del domingo, si bien depende de sí mismo en la fecha final. El conjunto azul ganó con claridad su partido al Andorra (3-0) en un Carlos Tartiere a reventar y habría garantizado su presencia en la promoción si no hubiera sucedido algo inesperado, que el Sporting de Gijón, su eterno rival, ganara al Eibar (1-0), que lucha por el ascenso directo.

Ahora el Oviedo saca dos puntos al Sporting, que necesita ganar en la última jornada en el campo del Eldense, que no se juega nada, y esperar que los carbayones no lo hagan en Ipurua, algo bastante factible porque si bien el cuadro armero tiene complicado alcanzar la segunda plaza (está a tres puntos del Leganés, al que le vale un empate en casa con el Elche, que no se juega nada, para subir), necesita ganar para garantizar la tercera plaza que le permitiría evitar las tandas de penaltis y jugar los choques de vuelta siempre en la localidad vasca. De no hacerlo, podría perderla si el Espanyol vence en Cornellà al Cartagena, con nada en juego.

Luis Carrión, técnico del Oviedo. / laprovincia.es

Pero si el Oviedo gana en Ipurua jugará el playoff, lo que retrasaría su final de temporada hasta el 12 o 13 de junio en el caso de que cayera en las semifinales o hasta el 23 si llegara a la final. En la UD, sin embargo, no tienen prisa y cuanto menos esperarán a que acabe la fase regular el próximo domingo para valorar la situación, si bien algunas fuentes del club apuntan que incluso ante la eventualidad de que el equipo asturiano compitiera hasta dentro de casi un mes, tampoco habría mayor problema, pues la dirección deportiva tiene bastante trabajo adelantado sin consultar a ningún entrenador, si bien un posible ascenso frustraría la llegada de Carrión.

Fichajes cerrados

Cabe recordar en este sentido que Las Palmas tiene cerrados ya los fichajes de tres jugadores de Segunda División: Manu Fuster, que llegará desde el Albacete Balompié tras el pago de alrededor de 1,5 millones; Viti Rozada, que aterrizará libre procedente del Oviedo; Iván Gil, que hará lo propio desde el Andorra; y Dinko Horkas, portero que también recalará en la UD a coste cero tras militar en el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria. Además, la UD pagará dos millones al Real Madrid por el 50% de Marvin. En ninguno de los refuerzos García Pimienta tuvo una opinión vinculante, si bien era conocedor de los movimientos del club.

Miguel Ángel Ramírez, tras el choque ante el Alavés. / José Carlos Guerra

El domingo, Miguel Ángel Ramírez se refirió al banquillo de la UD en la previa del choque ante el Alavés: «Esto es fútbol y las direcciones deportivas tienen que prever todo lo que puede ocurrir y evidentemente Las Palmas entendía que podía pasar algo así (la marcha de García Pimienta). Si bien no podemos desvelar quién es, sí que estamos muy cerca de saber quién va a ser el entrenador», comentó el máximo mandatario en Dazn. Luego, en otro canal, fue confuso: primero dio a entender que daría el nombre durante su comparecencia del martes y después que no lo haría, pues aún queda por terminar la competición de Segunda.

A la espera

Así las cosas, no está previsto que la UD anuncie su nuevo entrenador en los próximos días porque la prioridad es Luis Carrión, que antes dirigía al Cartagena y al que el club sigue muy de cerca desde hace al menos un año. Incluso llegó a ocupar el número uno de la lista de Helguera por si García Pimienta no renovaba el verano pasado. Consideran que su estilo también se adapta a la perfección y que incluso aportaría un plus de verticalidad e intensidad al juego, como demuestra en el Oviedo.

En la recámara, el club amarillo mantiene a Rubén Albés y también a Óscar García, que se ha ofrecido pero que, de momento, no cambia la opinión de los dirigentes. Seguramente haya más nombres sobre la mesa, pero aún hay uno que sobresale. El de Luis Carrión.