La UD Las Palmas prioriza a Luis Carrión pese al posible ‘playoff’ del Oviedo

Confirmado por fin que Xavi García Pimienta no continuará en la UD Las Palmas, anuncio que llegó anteayer, cuando la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva y el resto del personal del club celebraron la cena de despedida del curso, la entidad amarilla tiene claro quién quiere que sea el nuevo inquilino del banquillo, pero no lo tiene atado. Se trata de Luis Carrión, entrenador actual del Real Oviedo, con el que tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso. En otras palabras, si el cuadro carbayón no sube a Primera el barcelonés tendría prácticamente asegurada su llegada a la Isla.

Lo que pasa es que nadie sabe cuándo podría suceder tal circunstancia ni siquiera si la misma es posible, porque si el Oviedo asciende el técnico seguiría y la incorporación de Carrión sería imposible. De momento, la UD esperará a ver si el equipo asturiano se mete en el playoff de ascenso, algo que quedará resuelto el domingo 2 de junio, es decir, dentro de ocho días. Si no entrara en la promoción, el catalán tendría vía libre para estrenarse en un banquillo de Primera.

Pero puede suceder lo contrario y que los carbayones luchen por subir, lo que alargaría el asunto al menos 10 u 11 días más. La partidos de ida de las semifinales están previstos para el 8 y el 9 de junio, mientras que los de vuelta para el 12 y el 13. En caso de que llegaran a la final, hasta el domingo 23 de junio la UD mantendría la incógnita sin despejar. Ante este panorama, ¿que hará la UD? ¿Esperará?

Luis Carrión, en el vestuario del Real Oviedo. / Real Oviedo

Según pudo saber este medio, la intención de la UD es esperar al menos hasta que acabe la fase regular. Ni el presidente ni el director deportivo tienen prisa porque su apuesta firme es por Luis Carrión, técnico al que siguen desde hace más de un año y que incluso fue una opción el año pasado por si García Pimienta finalmente no renovaba, algo que estuvo cerca de no producirse, tal y como deslizó el propio club deslizó en su día.

Pero nadie descarta que la espera pueda alargarse; al fin y al cabo, la entidad confecciona la plantilla de la campaña 2024-25 al margen de quién sea el entrenador. Por ahora la UD tiene cerrados los fichajes de Manu Fuster –llegará desde el Albacete por una cantidad cercana al millón y medio de euros–, Viti Rozada –acaba contrato con el Oviedo–, Iván Gil –termina su vínculo con el Andorra– y Dinko Horkas –portero croata que llega libre desde el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria–. Además, el club pagará dos millones al Real Madrid por el 50% de Marvin. El técnico que llegue tendrá con contar con ellos y los que puedan venir próximamente.

Buena situación

Cabe destacar que el Real Oviedo, a falta de dos jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, es sexto en la clasificación, por lo que de momento participaría en el playoff. Cuenta con dos puntos más que los equipos que le siguen, el Sporting de Gijón y el Elche, y con tras más que el Racing de Ferrol. Por delante, el Racing de Santander tiene tres más y el Espanyol cuatro más. La posición más alta en la que puede quedar en la cuarta.

Mañana, en la jornada unificada a las 17.30 horas, justo cuando acabe el partido de la UD Las Palmas ante el Alavés, el Oviedo recibe en el Carlos Tartiere al Andorra, que busca un milagro para salvarse, pues tiene el primer puesto de permanencia a cinco puntos con seis en juego. A priori, el cuadro carbayón es favorito, pero la Segunda División es muy impredecible. Lo sabe bien la UD.

Luis Carrión, durante uno de los partidos del Oviedo esta temporada. / Juan Plaza

En la última jornada los de Luis Carrión visitan al Eibar, tercero con un punto menos que el Valladolid y dos menos que el Leganés. Lucha, por tanto, por el ascenso directo, por lo que la empresa de ganar en Ipurua no se presume fácil. En cualquier caso, lo que es una evidencia es que el Oviedo depende de sí mismo para jugar la promoción de ascenso.

En ello está centrado Carrión, que en su comparecencia de ayer previa al choque ante el conjunto del Principado dejó claro que no iba a hablar más de su futuro, al tiempo que habló de «bulos» para referirse al interés real de la UD.

"Bulos"

«Antes de hablar nada de eso, que será la última vez que lo haré, os agradezco –a los periodistas– que no hayáis dado mucho pie a bulos, porque eso puede hacer mucho daño. Eso puede hacer mucho daño al Oviedo. Valoro mucho vuestra predisposición. Dicho esto, para mí lo más importante es ganar el domingo. No cabe nada más en mi cabeza. Salen muchas cosas y nunca nos ha preocupado. Tengo clarísimo lo que tengo que hacer. El club está en sintonía conmigo y eso es lo importante», declaró el entrenador barcelonés.

En este punto, ni a Luis Carrión, ni a la UD Las Palmas ni al Real Oviedo les interesa que el nombre del entrenador suene para el club amarillo, que mantiene en su agenda otros nombres pese a que la prioridad está aún en el extécnico del Cartagena, del gusto de Luis Helguera desde hace tiempo.

Rubén Albés, en la lista

Rubén Albés, quien fuera entrenador del Lugo y más recientemente del Albacete, de donde fue despedido hace ya varias semanas por la mala trayectoria del equipo –desde la llegada de Alberto González el cuadro manchego suma cinco victorias, dos empates y una derrota y está casi salvado–, aparece también entro los candidatos, si bien no es el favorito de los dirigentes de la UD, que deberán tener un plan B por si el Oviedo sube o si deciden finalmente no esperar, si bien entienden que no hay ninguna prisa porque el trabajo de confección del plantel está muy avanzado, aunque a lo largo del verano llegarán muchos más fichajes que los ya cerrados.

Miguel Ángel Ramírez, técnico del Sporting de Gijón. / laprovincia.es

Quien no es una opción es el grancanario Miguel Ángel Ramírez, técnico actual del Sporting y quien, cuestionado ayer por si sería un sueño entrenar a la UD, o si por el contrario entendía que nadie es profeta en su tierra, respondió: «Ninguno es profeta en su tierra, nadie, no, va a ser difícil. Nadie es profeta en su tierra».

En cualquier caso, Luis Carrión parte con ventaja. Es el favorito para sustituir a García Pimienta desde hace tiempo y su llegada podría ser antes o después aunque siempre bajo una premisa, que el Oviedo no suba a Primera. Si no lo hace, el catalán estará más cerca de recalar en la Isla.