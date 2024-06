Desahucian a la viuda del jardinero de Arinaga 'Momo', fallecido hace seis años

Cuatro notificaciones de desahucio del Ayuntamiento de Agüimes. La última es definitiva y se acabó la prórroga el 31 de mayo. Las recibió la viuda de Momo, María Candelaria Armas, que reside en la vivienda que le cedió el consistorio hace 18 años al empleado municipal como jardinero en el CEIP 20 de Enero de Playa de Arinaga Momo, Jerónimo Rodríguez. Era muy querido y recordado por los vecinos y falleció en 2017. Su viuda continúa residiendo desde entonces con hija y nieta en la casa.

Desde el primer aviso han llovido notas de solidaridad y mucha recogida de firmas de los vecinos en contra de este desalojo que es inminente. El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, es claro: "Por muchas firmas que recojan el expediente continúa. Han tenido tiempo para irse". La familia de Candelaria avisa también: "No nos iremos".

Momo, el jardinero de Arinaga, como lo conocían. / La Provincia

Momo es el apodo cariñoso con el que se conocía a Jerónimo Rodríguez Melián, fallecido hace seis años. Residía en la vivienda cedida por el Ayuntamiento en las instalaciones del CEIP 20 de Enero de Playa de Arinaga con su esposa. Velaba por la seguridad del centro educativo y de su mantenimiento, como regar plantas, limpiar, barrer e incluso abrir y cerrar los accesos a los estudiantes. Tenía todas las llaves, que continúan hoy día en posesión de su viuda, que también se encarga hasta ahora de las tareas de limpieza de los patios.

Sin coste

En estos seis años, la familia de Momo ha continuado en la casa sin coste alguno. No pagan alquiler, facturas de suministros de agua o electricidad. Tampoco pagan tasas e impuestos municipales. El 16 de febrero recibieron la primera notificación del ayuntamiento que firma el alcalde Óscar Hernández. El asunto: recuperación de vivienda en el CEIP 20 de Enero para uso escolar. Como esta se notificaron tres más. La última el 14 de mayo bajo idénticos conceptos requiriendo el abandono inmediato. La notificación añadía que podían acogerse a una prórroga que finalizó el 31 de mayo pasado.

La familia ya advierte que "no nos marcharemos, de la casa así como así sin tener a donde ir".

Mary, la hija mayor de Candelaria y Momo, asegura que desde que su padre falleció, su madre solicitó al Ayuntamiento agüimense una vivienda o una ayuda para poder costearla. Aclara de antemano que su intención siempre fue abandonar la residencia, siempre y cuando tuvieran algún tipo sitio donde vivir. "Mi madre no puede quedarse en la calle", destacó.

María Candelaria, este lunes con algunos familiares. / Pepa Pallarés

Candelaria, su progenitora, delante de la casa donde residen y están empadronados hace 18 años, aseguró que "yo recibí en su día una propuesta por parte del Ayuntamiento. Me dijo que el día que me fuera de aquí contaría con una vivienda de protección oficial. Pero ahora ya no hay, o eso nos dice el alcalde. No existe en el municipio ninguna vivienda libre que nos puedan ofrecer ¿A quién fue la que me prometieron a mí? No lo sé".

"No puedo pagarlo"

En este contexto, la viuda de Momo, que reside con una de sus hijas y su nieta, confirma que "nunca me opuse a abandonar esta casa desde que falleció mi marido. Pero, ahora, a los seis años, tal y como están los precios, no puedo pagarlo".

Cobra una pensión de 850 euros por viudedad y su hija con la que reside, afirma estar aquejada de una dolencia en la espalda que le impide trabajar. La tercera residente en la casa es su hija, nieta de Candelaria, Tres bocas as a mantener, con una pensión así. Cómo vas a pagar un alquiler". Está abierta a la posibilidad de mudarse a cualquier barrio del municipio, en el que está empadronada hace 18 años.

Una vecina da ánimos a Candelaria tras firmar la petición de ayuda. / La Provincia

Firmas de apoyo

Las muestras de apoyo de los vecinos de Arinaga no se hicieron esperar desde la primera notificación de desahucio. Han recogido firmas en cuatro días que suman más de 300 y señales en redes sociales como apoyo,

"No tiene sentido que sigan"

El alcalde de Agüimes también declaró este lunes y fue contundente respecto sobre la orden de desahucio: "El expediente de desalojo seguirá adelante, recojan las firmas que recojan. No tiene sentido que sigan ahí". Especifica que "es la familia la que debe buscar alternativas. Eso no lo tiene que hacer el Ayuntamiento. No lo vamos a hacer" y resaltó además que residen en una vivienda sin costo alguno". Añade que esta familia "está avisada hace seis años para que abandonen una casa que estaba cedida a un empleado municipal fallecido".

El regidor municipal aclaró que las notificaciones para que abandonen la vivienda obedecen a que "el centro educativo necesita ese espacio y es una obligación de las administraciones públicas ofrecerlo". Por ejemplo, precisó que el centro requiere ahora mismo un aula enclave.

Hernández sentenció que "esta familia está avisada hace seis años para que abandonara una casa que estaba cedida a un empleado municipal.

Por último anunció que ya está en manos de los servicios jurídicos, que serán los que ejecuten la orden.