Las respuestas más virales de los peninsulares sobre Canarias: “Son tres islas y están en el Océano Mediterráneo”

En un minuto y cuarenta segundos de reel, probablemente, no quepan más disparates relacionados con la geografía y la identidad de Canarias. Demuestran el desconocimiento de algunos ciudadanos peninsulares sobre aspectos tan básicos de las Islas, como su ubicación, el número de islas que forman el Archipiélago o el gentilicio de los residentes en Canarias.

El conocido reportero Karin Herrero, del programa de radio Anda ya (Los 40), salió a la Plaza de Callao (Madrid) para formular diversas preguntas a peninsulares sobre el Archipiélago y celebrar “por adelantado” el Día de Canarias, que se conmemora este jueves, 30 de mayo.

El locutor quería demostrar “lo muchísimo que conocen las Islas en la Península”, asegura en modo irónico invitando a ver la grabación. “Si conoces a algún canariense, hazle llegar este reel”, asegura.

"Los habitantes de Canarias son "¡canarienses"!

Las respuestas de los entrevistados que se recogen el microvídeo no hacen más que sorprender. ¿Tendrá algo que ver que durante mucho tiempo las televisiones nacionales pusieran a Canarias en un recuadro debajo de las Baleares en el Mar Mediterráneo en el mapa del parte meteorológico? Y ahí siguen estado para algunos, según las contestaciones de jóvenes del vídeo al reportero.

“¿Gentilicio de Islas Canarias?”, pregunta el entrevistador. “Canario no va a ser”, responde una chica. “¡Canariense!”, la respuesta por la que opta tras dejarse llevar por la falsa pista que le da Karin Herrero.

“¿En qué océano están las Canarias?”, continúa bromeando el locutor de radio. “En el Mediterráneo”, asegura otra chica convencida. La misma que afirma las Islas Canarias son “tres”. Menos mal que reconoce que “de Geografía, fatal”. Igual que otra joven para la que las Islas Canarias son “cinco”.

Para su acompañante el gentilicio de Canarias son los “píos”, “los pollitos”. Menos mal que admite que se lo va a “inventar”. “Píos, pollitos o pionenses”, le replica Karin reconfirmando la contestación como si estuviera dándola por correcta. A lo que su entrevistado le dice “sí”. Sin embargo, otra entrevistada opina que el gentilicio es “tinerfeños”.

Para otra chica que se prestó a la encuesta, Canarias está en el “Océano Cantábrico”, valiéndose sin pensárselo dos veces de la broma del locutor.

"Un pollito, un lagarto y un pez"

Y del “animal que aparece en la bandera de Canarias”, mejor ni hablar. En realidad, para el mismo chico anterior es “un pollito”, mientras que para la joven que señala que los oriundos de Canarias son “tinerfeños”, la enseña del Archipiélago tiene un pez. Para otra chica es “un lagarto”.

La bandera de Canarias con el escudo. / G. C.

Lo cierto es que los animales están en el escudo de la bandera, un can a ambos lados del mismo.

“Palma de Mallorca, una ciudad de Gran Canaria”

Al fallo que con cierta frecuencia aparece en televisiones de alcance nacional, que colocan la playa de Las Canteras en la isla de Tenerife, por poner tan solo un ejemplo, se une la confusión en el nombre de Las Palmas de Gran Canaria, otro error recurrente.

Pues esta vez tampoco faltó la equivocación por parte de la peninsular a la que le preguntaron por una ciudad de Gran Canaria: “Palma de Mallorca”, dijo sin cortarse.

Calor en Las Canteras (13/04/24) / José Carlos Guerra

Para concluir, Karin invita a dos jóvenes a mandarles “una felicitación a los canarienses por el Día de Canarias”.

Las reacciones al vídeo publicado en las redes sociales no se han hecho esperar, y mucho menos las de canarios. "De verdad, y después nosotros nos tenemos que aprender todo lo de la Península"; "Estaría bien que dijeran las respuestas reales y así la gente aprende un poco de nosotros en lugar de utilizarnos para hacer un vídeo de mofa para variar"; "Así va el país. Mañana me cojo un barco para ir desde Gran Canaria a Palma de Mallorca que me queda al lado, que según estos peninsulares compartimos mar"; y "Orgulloso de ser canariense", son algunos de los comentarios.