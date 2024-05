Si has experimentado llamadas en las que respondes y solo escuchas un "goodbye" antes de que cuelguen, es probable que hayas sido víctima de las 'robollamadas', una estrategia de spam telefónico que busca promocionar productos. Aunque esta práctica pueda resultar molesta, es importante destacar que no conlleva riesgos financieros ni de seguridad, ya que no se trata de un intento de phishing o estafa.

Estas llamadas automatizadas son gestionadas por bots que marcan números al azar desde un listado y, si obtienen respuesta, los operadores se encargan de ofrecer ofertas y promociones. El silencio en la llamada se debe a que los operadores pueden estar ocupados atendiendo otras llamadas en ese momento, generando momentos de espera antes de ser atendido.