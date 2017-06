La Universidad Popular abre en verano con más de 1.000 plazas para actividades

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste vuelve a ofrecer actividades para la época estival a través del proyecto 'Abierto por vacaciones'. La iniciativa oferta 1.050 plazas y 54 talleres durante el mes de julio con actividades al aire libre, de creatividad y manualidades, empleabilidad y solidaridad, salud, cuidado y desarrollo personal y crecimiento cultural y nuevas tecnologías.

Entre las actividades previstas se encuentran rutas urbanas en la capital grancanaria, rutas culturales a la Isla, senderismo, manualidades, talleres de cocina, teatro, un curso de manipulador de alimentos, talleres de iniciación en nuevas tecnologías o actividades de empleabilidad como los talleres para aprender a usar la máquina de coser.

La inscripción en los cursos, que tienen un precio por actividad entre 3 y 4 euros, se abrió el pasado lunes hasta el 11 de julio en los ocho centros que la Universidad Popular tiene repartidos en los cinco distritos de la ciudad desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Los centros son; la UP Guanarteme, en la calle Industrial José Sánchez Peñate; UP Arenales, en la calle Alfonso XIII, 2; UP Lomo Blanco en la calle San José Arresano 23, y UP Ciudad Alta en la Urbanización Cinco Continentes s/n; UP Cono Sur en la calle Santiago Tejera, 8. La UP Tamaraceite en la calle Doctor Medina Nebot, 3; la UP La Paterna en la calle Manuel de Falla s/n y la UP La Isleta en la calle Osorio esquina Benecharo.