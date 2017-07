Pueden con todo

Cuando hace algunos años, Sony lanzó al mercado su primer teléfono móvil resistente al agua, muchos descubrieron que esa filigrana técnica era en realidad una ventaja importante sobre el resto de dispositivos del mercado. Pese a que no fueron los primeros, sí fueron los que pusieron al alcance de cualquier usuario esta característica. Con el tiempo son muchos los dispositivos que no solo aguantan las salpicaduras, sino que también se pueden sumergir.

Más allá del agua

La japonesa Panasonic siempre ha querido ir más allá de la simple resistencia al agua en su serie de dispositivos resistentes Toughbook, creando ordenadores -y algún que otro móvil que son capaces de resistir los golpes, las caídas y el polvo en una suerte de cruzada por crear unos ordenadores y tabletas que, pese a no ser indestructibles, sí son mucho más robustos que cualquier otro ordenador del mercado.

Dos en uno

El último lanzamiento de Panasonic, el CF-XZ6 no solo es un dispositivo realmente duro, sino también bello. Este 2 en 1 -ordenador y tableta- es perfecto para aquellos que necesitan potencia sobre la marcha.

Su procesador Intel de última generación lo garantiza, así como su disco SSD, y la ligereza del conjunto -en modo tableta solo pesa 640 gramos- lo hace fácil de llevar. Su batería con una duración de seis horas es parte de una de sus grandes ventajas, ya que el teclado removible incluye otras baterías, aumentando la usabilidad del conjunto hasta las 14 horas según Panasonic.

Pese a que este no es un dispositivo pensado para cualquier usuario, sí es cierto que los feos dispositivos robustos han recibido una buena revisión estética con este CF-XZ6. El trabajo más duro será ahora más productivo y agradable gracias a este tipo de dispositivos.